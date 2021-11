Les prix de la crypto en Inde chutent après l’annonce d’un projet de loi sur la crypto | Cryptomonnaie

Les discussions réglementaires en Inde autour d’une interdiction de crypto ont provoqué des ventes de panique sur le principal échange de crypto WazirX, entraînant une baisse massive des prix des principales crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Les prix de la cryptomonnaie en Inde se sont effondrés peu de temps après que le parlement a annoncé l’introduction et la liste de 26 nouveaux projets de loi lors de la session d’hiver, dont le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021. Comme l’a rapporté Cointelegraph, le projet de loi demande un vote législatif sur la création d’un monnaie numérique tout en imposant une interdiction de « toutes les crypto-monnaies privées », à partir du 29 novembre.

Une vente massive sur WazirX dans la matinée du 24 novembre à 3h30 UTC a fait chuter le prix du Bitcoin de près de Rs. 4 600 000 (61 820,73 $) à Rs. 3 917 659 (52 650,55 $), soit une baisse de -14,8 % en deux heures. De même, d’autres jetons populaires, notamment Ether et Cardano (ADA), ont connu une dépréciation de prix à deux chiffres localement sur la bourse.

Crash du prix du Bitcoin sur WazirX. Source : WazirX

S’adressant à Cointelegraph, le PDG de WazirX, Nischal Shetty, a souligné que le marché indien de la cryptomonnaie se négocie généralement à une prime par rapport au marché mondial :

« Cet événement de vente de panique a conduit le marché indien à corriger et les prix à atteindre le niveau mondial. »

Shetty a également souligné les différents cas d’utilisation de crypto-monnaies en tant qu’actif ou utilitaire et a cité la suggestion de l’ancien secrétaire aux Finances de l’Inde, Subhash Chandra Garg, selon laquelle « il devrait y avoir une interdiction du cas d’utilisation de la » monnaie « de la crypto », le cas échéant.

Jay Hao, PDG de l’échange crypto OKEx, a déclaré à Cointelegraph la nécessité d’une approche nuancée pour réglementer les actifs crypto en Inde :

« L’Inde abrite le plus grand nombre de propriétaires de crypto au monde et il incombe au gouvernement de protéger les intérêts d’un grand nombre d’investisseurs en crypto dans le pays. »

Commentant l’interdiction de la cryptomonnaie en Inde, Caroline Bowler, PDG de BTC Markets, a déclaré: « Cette interdiction ne fonctionnera pas à long terme et serait un pas en arrière », ajoutant que « l’interdiction n’est pas une option pour protéger les intérêts des investisseurs ». Bowler a déclaré :

« Le problème avec la crypto-monnaie, c’est que même si les gouvernements peuvent essayer de l’interdire ou de la contenir, la nature très décentralisée de la technologie l’interdit quelque peu. »

En guise de dernier conseil aux inventeurs indiens, Shetty croit en la nécessité de faire confiance à nos législateurs. « Ne paniquons pas », a-t-il conclu.

Cela intervient après une table ronde parlementaire sur la crypto-monnaie le 15 novembre, où une pluralité de régulateurs ont conclu que, bien que la crypto ne puisse pas être arrêtée, elle devrait être réglementée plus fortement.

En août, un représentant de la Reserve Bank of India a déclaré qu’elle prévoyait de commencer les essais préliminaires d’une monnaie numérique de banque centrale avant la fin de 2021. L’Inde est actuellement l’un des plus grands marchés au monde, avec plus de 20 millions d’investisseurs crypto.