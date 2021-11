L’affaire SEC c. Ripple fait de « bons progrès » pour arriver à sa conclusion l’année prochaine, déclare le PDG Brad Garlinghouse | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple a récemment partagé les progrès du géant des paiements dans l’affaire SEC contre Ripple.

Ripple annonce un partenariat avec la République des Palaos pour aider le pays à explorer sa première monnaie numérique nationale.

Ripple fait des incursions dans les NFT avec un fonds de 250 millions de dollars en partenariat avec mintable, les partenaires VSA et mintNFT.

L’affaire SEC contre Ripple devrait se clôturer en 2022 avec un résultat positif

Dans une récente interview, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré à CNBC que le géant des paiements faisait des progrès dans les procédures judiciaires dans l’affaire SEC contre Ripple.

Garlinghouse a dit,

Nous constatons d’assez bons progrès malgré un processus judiciaire lent. De toute évidence, nous voyons de bonnes questions posées par le juge. Et je pense que le juge se rend compte qu’il ne s’agit pas seulement de Ripple, cela aura des implications plus larges.

La Securities & Exchange Commission (SEC) a fait part de ses inquiétudes concernant les liens étroits du géant des paiements avec XRP. Ripple est le plus grand détenteur public de l’altcoin, et la procédure engagée contre l’entreprise a eu un impact sur le prix de la crypto-monnaie.

Le corridor de liquidité à la demande (ODL) de Ripple utilise XRP pour faciliter les transactions transfrontalières pour les clients à moindre coût. Cela a attiré l’attention des régulateurs, car la SEC soupçonne que 1,3 milliard de dollars de XRP ont été vendus en tant qu’offre de titres non enregistrée.

Les partisans de la crypto Twitter soutiennent que l’issue de l’affaire SEC contre Ripple aurait des implications plus larges pour Ethereum et les autres crypto-monnaies du marché.

Parallèlement à la procédure judiciaire, Ripple s’est maintenant associé à la République des Palaos, un pays insulaire, pour alimenter une monnaie numérique nationale. Ripple a déjà travaillé avec des pays asiatiques, en partenariat avec eux pour fournir des liquidités via le corridor ODL ou alimenter les monnaies numériques nationales, comme dans le cas du Bhoutan.

Le géant des paiements a du mal à rester pertinent alors que la plupart des concurrents se lancent dans les NFT et le métaverse. Ripple a annoncé un fonds de 250 millions de dollars en partenariat avec mintable, les partenaires VSA et mintNFT pour soutenir les créateurs et les places de marché travaillant sur des projets NFT.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du XRP et ont prédit que l’altcoin verra des feux d’artifice s’il dépasse 1,2 $.