Le prix de Solana envisage un recul de 15 % alors que les institutions ralentissent leurs investissements dans SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana plane au-dessus du niveau de retracement de 50% à 216 $, laissant présager une baisse.

Une baisse est susceptible de renverser SOL pour balayer la fourchette à 186 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de 246 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana se consolide autour du point médian de la fourchette de négociation, suggérant qu’il pourrait suivre la tendance générale et baisser. Ce mouvement réinitialisera la pression de vente et permettra aux acheteurs de faire un retour.

Les entrées de SOL se déprécient d’une semaine à l’autre

Les acteurs institutionnels investissant dans Solana semblent avoir été touchés au cours des deux dernières semaines, selon un récent rapport de CoinShares. Solana a enregistré un afflux total de 43 millions de dollars au cours du mois dernier. En revanche, Cardano a enregistré une sortie de 2,1 millions de dollars.

Alors que Bitcoin occupe la première place, la semaine dernière, les entrées ont diminué de 9,8 millions de dollars à 8,5 millions de dollars. Cette baisse de 13,2 % suggère que les investisseurs institutionnels regardent ailleurs.

Graphique des entrées institutionnelles

Le bitcoin semble attirer plus d’attention car les entrées totales sont passées de 97,5 millions de dollars à 114,4 millions de dollars. Cette hausse de 17,3% suggère que les parties intéressées pourraient chercher à acheter la baisse.

Ethereum continue de dominer dans la catégorie informatique mondiale, avec des entrées la semaine dernière totalisant jusqu’à 12,6 millions de dollars. Pourtant, le tueur d’Ethereum, Solana, semble avoir siphonné la majorité des intérêts car ses entrées s’élèvent à 8,5 millions de dollars.

Alors que les afflux mensuels restent principalement du côté haussier, les perspectives à court terme restent baissières, très similaires à ce qu’indiquent les données techniques.

Le prix de Solana envisage des niveaux de support inférieurs

Le prix de Solana a tenté un rallye le 18 novembre pour dépasser le plus haut du 15 novembre à 246 $, mais n’y est pas parvenu. Cette décision a entraîné une baisse de 8% par rapport à la position actuelle de SOL – 216 $. Une panne du niveau de retracement de 50% à 216 $ déclenchera une tendance à la baisse et fera probablement chuter le prix de Solana au plus bas de la fourchette à 186 $. Ce retracement pourrait faire face à une pause momentanée au niveau psychologique de 200 $, mais les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL plonge en dessous de la fourchette basse à 186 $ pour collecter les liquidités du « côté vendeur ».

Dans un cas particulier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL teste à nouveau le niveau de retracement de Fibonacci à 70,5% à 233 $ avant qu’il ne baisse pour briser la barrière de support de 216 $. Quoi qu’il en soit, une baisse de 15% semble probable par rapport à la position actuelle.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent prêter une attention particulière au plancher de support de 216 $, qui fera ou détruira la situation.

Graphique SOL/USDT sur 6 heures

Indépendamment du récit baissier du marché de la cryptomonnaie, si le prix de Solana parvient à augmenter et à produire un sommet supérieur à 233 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Cependant, une clôture quotidienne au-dessus du plus haut de la fourchette à 246 $ invalidera la thèse baissière.

Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait poursuivre sa tendance haussière pour retester le plus haut historique à 260 $.