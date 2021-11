eToro retirera Tron et Cardano de la liste des utilisateurs américains d’ici la fin de l’année en raison de problèmes réglementaires | Cryptomonnaie

eToro supprimera Cardano et Tron de sa plate-forme pour les utilisateurs basés aux États-Unis.

L’échange a cité des préoccupations réglementaires pour sa récente décision de supprimer les deux actifs numériques.

Les clients américains ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions ADA et TRX à partir du 26 décembre.

eToro a récemment révélé que la plate-forme de commerce social supprimerait Cardano et Tron pour les clients aux États-Unis d’ici la fin de l’année, en raison de problèmes réglementaires. Les utilisateurs pourront toujours retirer leurs avoirs ADA et TRX.

eToro n’a pas l’intention de forcer la vente des avoirs de ses clients

eToro a annoncé que la bourse supprimera Cardano et Tron pour les clients américains à partir du 26 décembre. Les utilisateurs de la région ne pourraient plus ouvrir de nouvelles positions ADA ou TRX.

À partir du 31 décembre, la fonctionnalité de jalonnement pour les deux actifs ne serait pas non plus disponible. Selon eToro, la décision a été prise en raison de considérations commerciales concernant l’environnement réglementaire concernant les deux crypto-monnaies.

Les clients américains qui détiennent des positions existantes sur Cardano et Tron pourraient toujours clôturer leurs positions à tout moment. eToro a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de forcer la vente. Tous les avoirs ADA ou TRX dans le portefeuille intelligent de la bourse seront convertis en positions ouvertes dans les portefeuilles personnels des utilisateurs où les clients peuvent choisir de conserver ou de vendre.

Les portefeuilles seront en mode retrait uniquement jusqu’au premier trimestre 2022, date à laquelle les ventes deviendront également limitées. Cette décision est intervenue de manière inattendue, car ADA et TRX n’ont pas été associés à des problèmes de réglementation aux États-Unis, contrairement à XRP, qui a été impliqué dans un procès en cours avec la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La plate-forme de commerce social a en outre précisé que les utilisateurs pourront toujours conserver en toute sécurité les positions ADA et TRX existantes et les fermer à tout moment et recevoir des dollars américains. La bourse travaille au développement de son portefeuille crypto eToro Money compatible avec les deux crypto-monnaies, qui devrait être déployé au début de l’année prochaine.

Le prix du Cardano risque de chuter de 25 %

Le prix de Cardano a récemment perdu l’emprise d’une emprise importante, ce qui expose désormais ADA au risque d’une chute massive vers 1,26 $. Le canal parallèle descendant projette une chute de 25% pour le jeton, alors que le jeton est tranché en dessous de la limite inférieure du modèle de graphique dominant.

La première ligne de défense pour le tueur d’Ethereum est à 1,70 $, puis au plus haut du 15 juin à 1,61 $. Une prise de pied supplémentaire apparaîtra au plus haut du 4 juillet à 1,49 $, puis à la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) à 1,26 $, coïncidant avec l’objectif baissier susmentionné.

Graphique journalier ADA/USDT

Pour que les traders inversent la période de sous-performance, le prix de Cardano doit récupérer le support à la limite inférieure du modèle technique régissant à 1,73 $ et cibler le plus bas du 27 octobre à 1,80 $.