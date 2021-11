Le prix de VeChain présente une opportunité d’achat avant que l’EFP n’atteigne 0,20 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Vechain est positionné pour une entrée anticipée qui déclenchera probablement le passage à 0,20 $.

Des opportunités d’entrée à court terme existent également, car les risques à la baisse persistent.

Attendez-vous à une action volatile des prix pendant les vacances et le week-end de Thanksgiving aux États-Unis.

Le risque de baisse des prix de VeChain reste élevé, mais les lectures de survente dans les oscillateurs indiquent que le risque est limité. Une forte opportunité d’entrée haussière ramènerait probablement VeChain vers de nouveaux sommets historiques.

Le prix de VeChain pourrait choquer les traders avec un pic puissant plus élevé, malgré les opportunités d’entrée courtes temporaires

Le prix VeChain a deux configurations commerciales sur son point d’inversion de 0,001/3 cases et son graphique en chiffres. La première est une entrée longue théorique avec un ordre stop d’achat à 0,132 $, un stop loss à 0,128 $ et un objectif de profit à 0,150 $. Cette entrée briserait simultanément une configuration à double sommet et une cassure au-dessus de la ligne de tendance dominante du marché baissier (ligne diagonale rouge).

VET/USDT 0,001 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée de transaction longue théorique sera invalidée si l’idée courte identifiée ci-dessous est déclenchée.

L’ensemble court hypothétique du prix VeChain est un ordre stop de vente à 0,124 $, un stop loss à 0,128 $ et un objectif de profit à 0,110 $. L’entrée courte est une configuration extrêmement tentante et baissière. L’entrée à 0,124 $ passe en dessous d’un triple fond tout en confirmant également un puissant modèle baissier de points et de chiffres connu sous le nom de faux haussier.

VET/USDT 0,001 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cependant, les niveaux d’oscillateur quotidiens des bandes Optex indiquent des conditions de survente extrêmes et ne prennent pas en charge un trajet prolongé vers le sud. L’entrée courte hypothétique est invalidée si le prix de VeChain passe à 0,132 $.