First Mover Asia : Bitcoin se rapproche de 58 000 $ ; les altcoins récupèrent des creux de 7 jours | Cryptomonnaie

La domination de la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a chuté à 42%, loin de son sommet d’octobre.

Mouvements du marché : Bitcoin s’est rapproché de 58 000 $ alors que les altcoins et autres jetons de couche 1 se sont rétablis des creux de sept jours.

Le point de vue du technicien : la dynamique s’améliore à mesure que les lectures de survente apparaissent sur le graphique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 57 550 $ +1,82 %

Éther (ETH) : 4 346 $ +5,93 %

Le marché bouge

Le bitcoin a eu du mal à dépasser 58 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis mardi, tandis que les crypto-monnaies alternatives (altcoins), y compris l’éther et d’autres jetons de couche 1 ont récupéré au-dessus de leurs plus bas de sept jours.

En conséquence, le graphique de dominance du bitcoin, qui montre l’étendue de la domination de la crypto sur le reste du marché, a continué de signaler un biais en faveur de l’exposition à l’altcoin, selon TradingView, en baisse à environ 42,31 % par rapport au sommet d’octobre à 47,41 %.

Lucas Outumuro, responsable de la recherche à la société d’analyse de blockchain IntoTheBlock, a noté une corrélation plus forte entre le marché boursier et l’éther qu’entre les actions et le bitcoin.

Coefficient de corrélation à 30 jours entre bitcoin/éther et actifs traditionnels (IntoTheBlock)

« Bitcoin a du mal à se consolider en tant que couverture contre l’inflation, mais ne suit pas non plus les actifs à risque, ce qui peut laisser certains investisseurs incertains », a déclaré Outumuro. « L’éther a été plus étroitement corrélé aux actions, ce qui suggère que les investisseurs [are] le traiter plus comme un commerce à risque.

Sur les marchés traditionnels, les valeurs technologiques ont fait baisser le S&P 500 mardi, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché de la crypto mercredi.

Le point de vue du technicien



Événements importants

8h30 (HKT/SGT (8h30) : Japan Manufacturing PMI (indice des directeurs d’achat)

8h40 HKT/SGT (12h40) : Discours de Michele Bullock, l’Assistant Governor (Financial System) à la Reserve Bank of Australia