Le président de l’ASIC, Longo, qualifie la demande croissante de crypto « impossible d’ignorer » | Cryptomonnaie

Il a déclaré à un auditoire que la montée en puissance des monnaies blockchain a été « tout simplement phénoménale ».

Joe Longo, président de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ou ASIC, s’est exprimé lundi lors de l’Australian Financial Review Super and Wealth Summit à l’hôtel Fullerton de Sydney.

L’essor de la crypto, a-t-il déclaré, a été « rien de moins que phénoménal et impossible à ignorer ».

En tant que régulateur des entreprises et des marchés, Longo a admis une certaine fascination pour les organisations autonomes décentralisées, ou DAO. Il a déclaré qu’ils présentent certains défis pour les régulateurs nationaux comme l’ASIC :

Pour paraphraser un concept familier aux avocats d’entreprise, à qui l’ASIC se tourne-t-il pour déterminer l’esprit et la volonté directeurs d’un DAO ? Il n’est pas clair qui est responsable si les choses tournent mal, ou ne se passent pas comme prévu ou anticipé. On ne sait pas non plus comment un DAO, lui-même, peut être tenu responsable devant un tribunal.

Longo a reconnu la forte demande des consommateurs pour les produits et services crypto en Australie, et a noté que l’ASIC a encore des décisions importantes à prendre en ce qui concerne la politique sur l’espace crypto, « où que nous atterrissions d’un point de vue politique. […] la crypto est à notre porte, ici et maintenant, et est motivée par une demande extraordinaire des consommateurs et des investisseurs. »

Bien que ses commentaires comprenaient la prudence des investisseurs, le président a constaté que l’entrée récente de Commonwealth Bank sur le marché de la cryptomonnaie en offrant des fonctionnalités de trading de crypto à ses utilisateurs d’applications était une étape importante à reconnaître dans l’évolution des marchés de la crypto :

Le fait [that] La plus grande banque d’Australie propose déjà un moyen de crypto-exposition pour ses clients de détail est révélateur. Oui, ce n’est qu’un projet pilote, mais l’orientation générale est claire. Ce débat n’est plus en marge de l’industrie des services financiers.

L’intérêt de l’Australie pour l’espace blockchain semble avoir augmenté au cours des derniers mois. Vendredi 19 novembre, le PDG de la Commonwealth Bank du pays a déclaré qu’il était plus préoccupé par le fait de rater l’essor de cette technologie naissante que par les risques supposés liés à l’adoption. Le 2 novembre, le Sénat australien a parlé avec enthousiasme de l’industrie, louant les défenseurs de la cryptomonnaie du pays pour leur volonté d’adopter la réglementation.