SafeMoon trouve un plancher de support, prêt à passer à 0,000040 $ | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon se stabilise et trouve un support au niveau de 0,000030 $.

Le support quotidien d’Ichimoku pourrait soutenir SafeMoon à la hausse.

Un mouvement de 34% pourrait se produire sur une très courte période.

Le prix de SafeMoon est actuellement en baisse de plus de 57% par rapport au sommet historique atteint le 29 octobree. Quelques indices de stabilisation des prix contre Senkou Span B pourraient déclencher une intense pression d’achat. Sinon, une longue plongée vers le sud est probable.

SafeMoon trouve un support à Senkou Span B, pourrait atteindre 34% pour tester la résistance précédente

Le prix de SafeMoon est actuellement à un point de départ ou d’arrêt. Senkou Span B est le niveau de support et de résistance le plus important au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, et c’est précisément là que SafeMoon se trouve maintenant. Pour maintenir Senkou Span B comme support, SafeMoon devra augmenter au cours des deux prochains jours.

Senkou Span B est actuellement à 0,0000030 $. Demain 24 novembree, Senkou Span B passe à 0,0000040 $. Parce que c’est la première fois que le prix SafeMoon teste Senkou Span B en tant que support, il y a une probabilité extrêmement élevée qu’il tienne en tant que support – mais cela signifie qu’une augmentation massive de 34% est nécessaire. Ne pas le faire pourrait déclencher une catastrophe.

Le prix de SafeMoon n’est qu’à un jour du déclenchement d’une cassure baissière idéale d’Ichimoku sur le graphique journalier. Les conditions nécessaires pour que le prix de SafeMoon entre dans cette configuration de cassure baissière sont présentes, à l’exception d’une : la clôture quotidienne actuelle sous le Cloud.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

Si d’ici le jour de bourse de demain, le prix de SafeMoon ne se négocie pas à 0,0000040 $ ou au-dessus, une baisse de 50 % du point de contrôle du volume de 2021 à 0,0000015 $ est susceptible de se produire.