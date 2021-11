Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les Altcoins surpasseront les principaux cryptos | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin risque d’être poussé plus profondément vers le sud, car le potentiel de hausse est limité.

Le prix de l’Ethereum développe un modèle de piège haussier, avertissant d’une faiblesse continue.

Le prix du XRP peut trouver un élan haussier en raison d’un cycle temporel clé d’Ichimoku.

Le prix du bitcoin fait face à une tendance à double fond sur son point d’inversion de 1 000 $/3 cases et son graphique en chiffres, ce qui laisse présager une baisse substantielle avant le week-end de Thanksgiving. Le prix de l’Ethereum a comblé un écart antérieur entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen hebdomadaire, mais des risques à la baisse subsistent. Le prix XRP peut commencer un nouveau swing plus haut en raison d’un Kumo Twist.

Le prix du Bitcoin fait face à une baisse de -16% avant les vacances et le week-end de Thanksgiving

Le prix du Bitcoin a développé un double fond sur son graphique Point and Figure, créant une courte opportunité pour les traders. L’entrée courte hypothétique est un ordre stop de vente à 55 000 $, un stop loss à 59 000 $ et un objectif de profit à 42 000 $. Alors que la méthode de la cible de profit vertical dans l’analyse des points et des figures projette un objectif réel de 37 000 $, il est probable que la ligne de cou (ligne diagonale noire) du modèle inversé tête-épaules précédent servira de support.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les traders pourraient invalider le biais baissier à court terme en poussant le prix du Bitcoin à une clôture au-dessus de l’ancien niveau d’expansion de 100 $ de Fibonacci à 63 000 $. À partir de là, une nouvelle poussée vers des sommets historiques commencerait probablement.

Le prix de l’Ethereum devrait faire face à une faiblesse continue

Le prix de l’Ethereum, comme le Bitcoin, montre des signes de faiblesse continue à venir. Un modèle de piège à traders est en cours de développement sur le graphique de point et de figure d’inversion de 25 $/3 boîtes d’Ethereum. Ce schéma peut créer une pression de vente substantielle, car les acheteurs à terme se transforment inévitablement en vendeurs à mesure que les prix accélèrent leur mouvement vers le sud.

ETH/USD 25 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

L’entrée courte théorique est un ordre stop de vente à 4 050 $, un ordre stop à 4 150 $ et un objectif de profit à 3 300 $. Cependant, l’hebdomadaire Tenkan-Sen (non illustré) est à 3 800 $ et pourrait limiter toute nouvelle pression à la baisse pour Ethereum. Par conséquent, toute clôture quotidienne supérieure à 4 400 $ invaliderait l’idée de vente à découvert.

Le prix XRP pourrait conduire les altcoins à surpasser Bitcoin et Ethereum

Le prix du XRP a sans aucun doute eu une baisse au cours des deux dernières semaines. A partir du 10 novembree swing haut, XRP est en baisse de plus de 24%. Cependant, le Kumo Twist à venir le 24 novembree pourrait mettre fin à cette tendance baissière et aller plus haut. Les Kumo Twists, lorsque Senkou Span A croise au-dessus ou en dessous de Senkou Span B, sont souvent des périodes où des hauts et des bas importants et mineurs sont trouvés.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Le prix XRP devrait clôturer à ou au-dessus de la valeur de 1,19 $ pour revenir à un marché haussier. À partir de là, XRP est sur le point de commencer sa course au-dessus de la zone de valeur de 2,00 $. Cependant, si XRP reste en dessous du Cloud (1,05 $) tout au long de la semaine, une forte baisse vers 0,84 $ est la suivante.