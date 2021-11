Le prix de Floki Inu semble prêt à exploser alors que la dynamique haussière se développe | Cryptomonnaie

Le prix de Floki Inu Inu revient à la zone de demande de 0,000121 $ à 0,000150 $ pour la deuxième fois au cours des quatre derniers jours.

Un plongeon dans cette zone renouvellera probablement l’élan haussier, déclenchant une augmentation de 48% de la valeur marchande à 0,000221 $.

Une panne du niveau de support de 0,000121 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Floki Inu subit un recul après avoir échoué à franchir une barrière de résistance cruciale. Cette baisse va pousser le meme coin dans une zone de demande vitale qui pourrait déclencher le début d’une nouvelle tendance haussière.

Le prix du Floki Inu va renverser sa perspective baissière

Le prix de Floki Inu a atteint son plus haut niveau historique à 0,000405 $ le 4 novembre après avoir augmenté de 587 % en un peu plus d’une semaine. De nombreux investisseurs ont continué à enregistrer des bénéfices ici, entraînant une lente tendance à la baisse de consolidation. Le 15 novembre, FLOKI est tombé en dessous du plancher de support de 0,000221 $ et s’est effondré de 30 % au niveau où il se négocie actuellement – 0,000160 $.

Fait intéressant, une zone de demande, allant de 0,000121 $ à 0,000150 $, est apparue pour la sauver d’une descente plus raide. Un plongeon dans ce domaine reconstituera les achats et conduira à une reprise potentielle.

À la hausse, le 0,000179 $ est le premier obstacle que le prix de Floki Inu rencontrera. Effacer ce niveau confirmera la tendance haussière et propulsera FLOKI au niveau suivant à 0,000221 $. Au total, ce coup de pouce constituerait un gain de 48 % par rapport à 0,000121 $.

Graphique FLOKI/USDT sur 4 heures

Les investisseurs doivent noter que le scénario haussier ci-dessus suppose que le prix de Floki Inu rebondit sur la zone de demande de 0,000121 $ à 0,000150 $. Un échec à se maintenir au-dessus de cette barrière et une pression de vente accrue qui entraîne une clôture du chandelier de 4 heures en dessous de 0,000121 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans ce scénario, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Floki Inu s’effondre à 0,0000833 $.