Binance voudrait que les fonds mondiaux de fortune prennent une participation en échange | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est le plus gros actionnaire de Binance, avec une valeur nette estimée à 8 milliards de dollars début 2021.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, serait en pourparlers avec des fonds souverains mondiaux pour leur vendre une participation dans la société.

En plus du « méga financement » prévu pour son entreprise basée aux États-Unis Binance.US, Binance recherche désormais également un financement mondial pour améliorer ses relations avec les régulateurs, a déclaré le PDG de Binance, Changpeng Zhao, dans une interview mardi au Financial Times.

Selon Zhao, le financement à venir vise à améliorer sa « perception et ses relations » avec de nombreux gouvernements alors que plusieurs régulateurs financiers du monde entier ont réprimé Binance cette année.

« Mais cela peut aussi nous lier à des pays spécifiques, avec lesquels nous voulons être légèrement prudents », a noté le PDG.

Comme Binance est actuellement au stade préliminaire des discussions, il est encore trop tôt pour divulguer les noms des fonds de richesse impliqués dans la levée de capitaux, a déclaré Zhao. « La taille du billet impliqué ne sera pas petite. Ce ne sera pas un processus court.

Étant le plus grand actionnaire de Binance, Zhao est l’un des hommes les plus riches du monde dans l’industrie de la crypto-monnaie, avec une valeur nette totale estimée à 8 milliards de dollars en janvier 2021.

Selon le PDG, les volumes de transactions quotidiens de Binance ont grimpé jusqu’à 170 milliards de dollars en novembre 2021, passant de seulement 10 milliards de dollars à 30 milliards de dollars il y a deux ans. Binance.US, l’entreprise américaine opérant séparément de la bourse mondiale Binance, prévoit de lever « quelques centaines de millions de dollars » d’ici début 2022.

Les régulateurs mondiaux scrutent de plus en plus la bourse Binance cette année, avec au moins une douzaine de gouvernements publiant des avertissements contre l’entreprise, y compris des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, le Canada, le Japon, Singapour, l’Allemagne et d’autres.

Binance a pris un certain nombre de mesures pour améliorer ses relations avec les régulateurs mondiaux, arrêtant certains de ses services dans certains pays et embauchant des cadres de haut niveau issus de la finance traditionnelle.

Zhao aurait déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des activités illégales sur la plate-forme de Binance, car la société était « probablement meilleure que les banques » en ce qui concerne les politiques et mesures de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).