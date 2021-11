Analyse Bitcoin Elliott Wave: Soyez conscient de la reprise à court terme | Cryptomonnaie

Bonjour les commerçants de Crypto ! Pas de grands changements par rapport à hier, le marché de la crypto reste sous pression baissière et il peut y avoir de la place pour plus de faiblesse, surtout maintenant que nous assistons à une forte inversion quotidienne des actions, faites simplement attention aux retraits intrajournaliers. Il y a deux jours, le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a discuté du fait que Bitcoin peut devenir une classe d’actifs de 100 000 milliards de dollars, mais en regardant le graphique de Microstrategy par rapport à Bitcoin, nous pouvons voir un mouvement correctif dans la tendance baissière, alors « achetez la rumeur, vendez les nouvelles » ?

Analyse Microstratégie vs Bitcoin Elliott Wave

Le BTCUSD est en baisse brutale et impulsive dans le graphique en 4 heures après avoir remarqué la 5ème vague, il semble donc que le sommet temporaire soit en place et nous pouvons nous attendre à une baisse beaucoup plus importante au moins dans trois vagues A/1-B/2-C/3. Actuellement, nous suivons un recul de la vague B/2 ou encore de la vague A/1, cependant, dans les deux cas, soyez conscient d’une reprise corrective à court terme uniquement avant que la tendance baissière de la vague C ou 3 ne reprenne.

Analyse Bitcoin 4h Elliott Wave

