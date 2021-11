Pourquoi Decentraland dominera Metaverse et le prix MANA atteindra bientôt 7 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland forme un modèle en forme de tasse et de poignée, suggérant une hausse de 50% à 5,5 $.

En raison de la nature inhérente de MANA, sa part du métaverse est susceptible d’augmenter.

Une panne du niveau de support de 3,6 $ invalidera la thèse haussière.

Decentraland et d’autres jetons métavers ont connu une croissance massive en raison du récent changement de marque de Facebook. Ces jetons montrent de la force malgré le marché global affichant des perspectives légèrement baissières. MANA, en revanche, montre des signes qu’une reprise à court terme est probable. D’un point de vue fondamental, il devrait également capturer une part massive du marché du métaverse.

Decentraland et son rôle dans le métaverse

Après avoir assisté à un rallye de 555% en seulement deux jours grâce au changement de marque de Facebook, Decentraland se calme actuellement, lorgnant une autre longueur d’avance. Mais qu’est-ce que Decentraland ou MANA ?

Decentraland est un métaverse 3D entièrement immersif basé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur avatar et d’acheter des terrains dans le monde virtuel. MANA, tout comme de nombreux jetons utilitaires, est utilisé comme monnaie dans ce métaverse.

S’il existe pléthore de projets dans ce secteur, MANA occupe une place particulière pour deux raisons.

Le battage médiatique de Metaverse : Après le changement de marque de Facebook en Meta le 28 octobre, de nombreux investisseurs comme SoftBank et d’autres ont alloué des capitaux ou mis en place des fonds à des projets du même genre. Même après près d’un mois, ces jetons semblent pomper même lorsque la structure générale du marché s’est affaiblie.

Au moment d’écrire ces lignes, SAND était dans la phase de découverte des prix, MANA et ENJ suivant de près la tendance.

Pour en revenir à Decentraland, le jeton est soutenu par des acteurs majeurs comme Digital Currency Group, Genesis One Capital et Fundamental Labs, qui ont tous investi dans le projet. La société d’investissement Grayscale de Digital Currency Group détient 18,4 millions de jetons MANA d’une valeur de 71,6 millions de dollars.

Cela suggère que ces investisseurs sont là pour le long terme, soulignant le fait que ce secteur a plus de place pour se développer. En conséquence, MANA pourrait voir une nouvelle augmentation de sa valeur marchande.

Graphique des avoirs en niveaux de gris MANA

Produit fonctionnel : Ce qui distingue Decentraland des autres concurrents comme Axie Infinity ou Sandbox, c’est qu’il s’agit du seul projet totalement immersif et offrant une expérience 3D à ses utilisateurs. En revanche, d’autres projets phares sont soit en 2D, soit n’ont pas de prototype fonctionnel.

Bien qu’il existe une pléthore de projets qui prétendent appartenir à l’écosystème Metaverse, ils consistent simplement en un jeu 2D qui permet aux utilisateurs d’échanger des cartes avec leurs collections NFT. Prenez Axie Infinity, par exemple ; le jeu a un chiffre d’affaires total de 185 millions de dollars dans un métaverse 2D, ce qui est considérablement décevant compte tenu de l’étendue de l’écosystème en plein essor.

Tableau de classement du métaverse

Avec une capitalisation boursière de 8,56 milliards de dollars, CoinGecko place AXS en tête de sa liste de pièces Metaverse. À la troisième place se trouve The Sandbox, dont le jeton SAND a augmenté de 665 % bien qu’il n’ait pas encore lancé de produit fonctionnel.

MANA, d’autre part, constitue 17,45% de la part de capitalisation boursière de Metaverse et possède un univers 3D avec un modèle de travail qui permet aux utilisateurs d’acheter des terrains, de les personnaliser et d’explorer activement le paysage virtuel.

Pour ces raisons, Decentraland est susceptible de capturer une plus grande part du métaverse et peut-être de dépasser Axie Infinity pour la première place.

Le prix du MANA semble prêt pour un plus haut

Le prix MANA a mis en place une configuration en forme de tasse et d’anse entre le 30 octobre et le 18 novembre. Cette formation technique contient deux fonds arrondis. Celui de gauche a un swing plus bas et est connu sous le nom de « coupe », tandis que l’autre est appelé « poignée ».

La configuration prévoit une hausse de 48% à 5,49 $, obtenue en mesurant la distance entre le creux de la coupe et la ligne de tendance horizontale reliant les points d’oscillation des fonds arrondis à 3,70 $ et en l’ajoutant au point de rupture.

Le Decnetraland a franchi cette barrière le 19 novembre, signalant une cassure. Depuis lors, MANA a augmenté de 16% mais a récemment retesté le niveau de support de 3,70 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cet altcoin augmente de 32% par rapport à sa position actuelle à 4,11 $ pour atteindre son objectif de 5,49 $.

Les investisseurs doivent garder un œil sur une augmentation potentielle de la pression d’achat qui pourrait prolonger la hausse jusqu’au niveau d’extension de Fibonacci de 261,8% à près de 7 $.

Graphique de 4 heures MANA/USDT

Alors que les choses s’améliorent pour decentraland, une baisse qui pousse MANA à retester le niveau de support de 3,70 $ indiquera une perte d’enthousiasme des acheteurs. Si l’élan baissier pousse l’altcoin à produire un chandelier quotidien proche de cette barrière, cela invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas. Dans cette situation, le prix MANA pourrait revoir le point de départ de 3,13 $.