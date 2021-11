Moonbeam mène la deuxième vente aux enchères de parachaines Polkadot | Cryptomonnaie

90,7 millions de DOT ont été jalonnés ou bloqués dans des crowdloans, avant la fin de la deuxième vente aux enchères de parachain.

Moonbeam, une plate-forme de contrats intelligents évolutive, mène la deuxième vente aux enchères de machines à sous parachain qui se termine bientôt.

Les analystes sont optimistes sur le prix de Polkadot, prédisant un renversement de tendance.

Moonbeam est en tête de la deuxième vente aux enchères de machines à sous parachain. De plus en plus de DOT sont jalonnés ou retirés de la circulation pour un crowdloan, représentant près de 8% de l’émission de jetons.

La deuxième vente aux enchères de parachaines de Polkadot touche à sa fin

Acala Network, considéré comme le hub DeFi de Polkadot, a remporté la première enchère de slot parachain. Moonbeam, une plateforme de contrats intelligents, ouvre la voie au deuxième tour. Le gagnant de la deuxième machine à sous parachain devrait être annoncé bientôt.

Fait intéressant, la plate-forme de contrat intelligent a annoncé la clôture du crowdloan Moonbeam. La fondation Moonbeam n’accepte plus les tokens DOT en crowdloan et souhaite préserver les récompenses des 190 000 détenteurs qui ont contribué à leur lancement sur la parachain de Polkadot.

Au 22 novembre, environ 90,7 millions de jetons DOT étaient jalonnés ou bloqués dans un crowdloan, réduisant le pourcentage de l’offre en circulation. Historiquement, une pénurie d’approvisionnement a eu tendance à faire monter les prix, ce qui peut profiter à Polakadot à long terme.

La Moonbeam Foundation a annoncé la clôture du crowdloan Moonbeam pour préserver les récompenses de ceux qui ont déjà contribué. Un grand merci à plus de 190 000 contributeurs du monde entier qui soutiennent le lancement de Moonbeam pour @Pois! pic.twitter.com/PwhMmHwD5D – Réseau Moonbeam (@MoonbeamNetwork) 22 novembre 2021

Kilt, un protocole d’identité décentralisé, s’est récemment associé à Moonbeam pour mettre en œuvre un mécanisme de liquidité pour Polkadot, baptisé Polimec. La startup blockchain se concentre sur la création d’une infrastructure DeFi entièrement conforme à la réglementation vérifiée avec une identité décentralisée.

Un pic d’utilité, de liquidité et d’adoption est susceptible d’alimenter le récit haussier autour de Polkadot, car les analystes semblent devenir haussiers, compte tenu de la récente évolution des prix. L’analyste technique et le youtubeur Bitcoin Bros ont évalué le prix du DOT et prédit un renversement de tendance.

En ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci, les analystes s’attendent à ce que Polkadot, le tueur d’Ethereum, atteigne un nouveau sommet historique au-dessus de 54,98 $ et se rapproche de l’objectif de 70 $ dans le cycle actuel.