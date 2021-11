Le prix du litecoin s’amorce pour une hausse de 20 % alors que l’adoption des LTC décolle | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin plane juste au-dessus du sommet de lundi à 205 $, suggérant le début d’une nouvelle tendance haussière.

LHV Pank permettra à ses clients d’échanger des LTC et d’autres crypto-monnaies.

Une panne du niveau de support de 172 $ invalidera la thèse haussière de l’altcoin.

Le prix du litecoin semble prêt à inverser sa tendance baissière temporaire alors qu’il rebondit sur un obstacle vital à la demande. Un pic potentiel de pression d’achat pourrait déclencher un rallye, mais LTC doit dépasser un niveau crucial.

L’adoption prend une nouvelle voie

L’adoption du Litecoin a beaucoup augmenté en 2021 et le dernier ajout est LHV Pank, une société estonienne de services bancaires et financiers. L’institution a annoncé le 21 novembre qu’elle autoriserait ses clients à investir dans le Litecoin et d’autres crypto-monnaies. Ce développement fait de LHV la première banque estonienne à permettre à ses clients d’acheter et de détenir des actifs crypto.

Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Aave, Chainlink, Stellar Lumens, Polygon et Aave, sont les autres actifs que les citoyens estoniens bancaires avec LHV Pank peuvent échanger.

Alors que l’annonce est haussière, la page officielle de LHV Pank déclare,

Pour l’instant, les actifs crypto acquis par les clients par LHV ne peuvent pas être utilisés sur les plateformes pour payer des services ou effectuer des transferts.

Ce développement pour LTC intervient peu de temps après la récente mise à niveau de Visa qui permettra aux détenteurs de LTC de le dépenser n’importe où via la carte Litecoin. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont localisées dans l’espace des crypto-monnaies, des actifs majeurs tels que LTC et BTC sont utilisés pour les services, les produits de base, en tant que devise de facto.

Des exemples d’une telle adoption incluent des marchands comme BitPay, Travala et d’autres acceptant LTC. Bien que cela ajoute aux fondamentaux du Litecoin, les investisseurs peuvent pousser un soupir de soulagement car les techniques présentent des perspectives haussières.

Le prix du litecoin vise plus haut

Le prix du litecoin a chuté d’environ 30 % par rapport à son plus haut à 295,86 $ le 10 novembre. LTC se négocie actuellement à 210 $ et laisse entendre qu’une reprise est imminente. Les investisseurs doivent noter qu’une chute en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 198 $ est probable avant qu’une reprise ne commence.

Indépendamment de la baisse, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que LTC tente d’atteindre le niveau de retracement de 50 % à 217 $. Un chandelier journalier proche au-dessus de cette barrière confirmera le début d’une reprise. Dans ce cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Litecoin se lance dans une course de liquidité supérieure à 234 $. Au-delà de cela, les traders LTC pourraient étendre cette ascension à 246 $, ce qui représente une ascension de 20% par rapport au niveau de 205 $.

Graphique LTC/USD sur 9 heures

Bien que le récit de la reprise semble simple, les choses pourraient retarder si LTC descend en dessous de 198 $ et ne parvient pas à récupérer. Ce mouvement indiquera que le prix du Litecoin est susceptible d’envisager un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 70,5% à 185 $, où il donnera une autre chance au rallye haussier.

Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 172 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera une correction potentielle vers le plus bas de la fourchette à 139 $.