La Banque centrale européenne approuve le cadre de surveillance des pièces stables et de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

La Banque centrale européenne a approuvé un cadre qui évalue la sécurité et l’efficacité des services liés à la crypto-monnaie.

La banque se concentre sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement impliquant des pièces stables et des actifs crypto.

Les entreprises soumises au cadre devraient s’y conformer d’ici le 15 novembre 2022.

Le conseil d’administration de la Banque centrale européenne a approuvé un nouveau cadre pour superviser les paiements électroniques et rendre les paiements en monnaie stable et en crypto-actifs plus sûrs et efficaces.

La BCE met en œuvre le cadre PISA pour superviser les paiements liés aux actifs crypto

Le cadre proposé – Instruments, systèmes et dispositifs de paiement (PISA) comprend une méthodologie d’évaluation et une politique d’exemption. Le cadre couvre l’utilisation des cartes de paiement, des virements, des virements de monnaie électronique et des portefeuilles électroniques.

Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, est d’avis que les écosystèmes de paiement ont évolué rapidement. Panetta dit,

L’écosystème des paiements de détail évolue rapidement en raison de l’innovation et des changements technologiques. Cela nécessite une approche prospective dans la supervision des solutions de paiement numérique… Une action coordonnée au niveau international devra également être renforcée pour faire face aux défis posés par les solutions mondiales de paiement numérique et les pièces stables.

L’Eurosystème souhaite coopérer avec d’autres autorités pour la mise en œuvre du cadre PISA.

Les entreprises placées sous la surveillance de l’Eurosystème ont jusqu’au 15 novembre 2022 pour adhérer aux nouveaux principes. Les sociétés de cryptomonnaie et les sociétés de paiement qui relèvent désormais du cadre PISA ont été notifiées et se sont vu offrir un délai de grâce d’un an avant de les soumettre aux mêmes normes.

Les entreprises doivent soumettre des documents à l’appui de leur auto-évaluation pour ouvrir un dialogue avec le régulateur.

Les géants mondiaux des paiements comme Mastercard et Visa se sont intensifiés pour adopter et faciliter les paiements et les transferts de crypto-monnaie plus tôt cette année. La décision de la BCE intervient à un moment où la concurrence dans les paiements crypto s’intensifie.

La BCE a confirmé que le cadre PISA est conforme au futur règlement de l’Union européenne sur les pièces stables.