Détenteurs de Bitcoin à long terme au plus haut sur plusieurs années : Glassnode | Cryptomonnaie

Le fournisseur d’analyses a signalé que les détenteurs de BTC à long terme réduisent leurs dépenses et augmentent leurs positions.

Le dernier rapport hebdomadaire de Glassnode sur la chaîne a indiqué que les détenteurs à long terme de Bitcoin (BTC) ont atteint un sommet pluriannuel et que les marchés ne sont pas encore saturés de prises de bénéfices.

Ces détenteurs à long terme (LTH) semblent réduire leurs dépenses tout en continuant à augmenter leurs positions, selon le rapport du 22 novembre du fournisseur d’analyse Glassnode.

L’analyse s’est penchée sur les tranches d’âge du volume dépensé (SVAB), qui sont utilisées pour identifier l’âge des pièces dominant les flux en chaîne un jour donné. La métrique peut être utilisée pour identifier quand le processus de prise de bénéfices ou d’accumulation commence, selon Glassnode.

Les dépenses constantes de pièces de plus d’un mois ont commencé en novembre 2020 et se sont terminées entre avril et mai en 2021. La métrique SVAB est maintenant retombée à 2,5% du volume quotidien depuis qu’elle a atteint un pic en même temps que le record BTC en octobre. Glassnode a noté :

Cela peut raisonnablement être interprété comme le fait que les détenteurs à plus long terme réduisent leurs dépenses et sont donc plus susceptibles d’augmenter leurs positions plutôt que de les quitter.

Source : Glassnode

Glassnode a également indiqué que l’offre totale détenue par les hodlers à court terme (STH) est à son plus bas sur plusieurs années, à moins de 3 millions de BTC – ce qui signifie à son tour que le montant détenu par les LTH est à son plus haut sur plusieurs années.

Le rapport a déclaré que « voir STH fournir ce bas alors que le prix est proche des ATH est un cas relativement unique. »

Bien que les détenteurs à court terme aient pris des bénéfices à des points hauts «historiques» et soient revenus à des points bas au cours de la semaine dernière, le marché n’est pas encore devenu «trop saturé de prises de bénéfices».

Les résultats indiquent qu’il y a encore peu de signes d’une capitulation majeure et que les traders pourraient avoir encore à courir avant la fin de ce cycle.

Le 12 octobre, Cointelegraph a rapporté que les détenteurs à long terme étaient assis sur 13,3 millions de BTC, qui valaient 754 milliards de dollars à l’époque, bien qu’ils n’aient vu aucune sortie depuis plus de cinq mois.

Le 22 novembre, le journaliste chinois Colin Wu a tweeté en réponse au rapport selon lequel le nombre d’adresses non nulles avait également atteint un niveau record. Cela suggère que l’adoption et l’accumulation se poursuivent malgré la baisse de 18% de l’actif par rapport à son prix record de 69 000 $ à la mi-octobre.