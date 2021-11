Les institutions ne sont pas découragées par la correction du marché de la crypto alors que les fonds Bitcoin continuent de croître | Cryptomonnaie

Les produits d’investissement en crypto-monnaie ont enregistré des entrées de 154 millions de dollars la semaine dernière au milieu de la récente correction des prix.

Le prix du Bitcoin a chuté de 12% au cours de la semaine, mais n’a pas eu d’impact sur le sentiment positif des investisseurs.

Après le mois record d’octobre, les investisseurs institutionnels ont continué d’investir dans les produits d’actifs numériques.

Malgré la récente correction du marché des crypto-monnaies, les produits d’investissement en actifs numériques dédiés au Bitcoin et à l’Ethereum ont continué de croître. Alors que novembre a été considéré comme un mois moins haussier par rapport à octobre, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels ne sont pas concernés par la récente baisse des prix.

Les investisseurs restent optimistes sur Bitcoin

Les produits d’investissement en crypto-monnaie ont enregistré des entrées de 154 millions de dollars la semaine dernière, selon le dernier rapport CoinShares. Les fonds Bitcoin ont enregistré des entrées totales de 114,4 millions de dollars, tandis que les fonds Ether ont enregistré des entrées de 12,6 millions de dollars.

Le plus grand gestionnaire d’actifs de crypto-monnaie, Grayscale a enregistré près de 52 milliards de dollars d’actifs sous gestion la semaine dernière.

Les investisseurs institutionnels ont alloué plus de 6,6 milliards de dollars aux produits Bitcoin et 1,17 milliard de dollars aux produits d’investissement Ethereum depuis le début de l’année. Plus de 9,2 milliards de dollars ont été alloués à l’ensemble du secteur des crypto-monnaies.

Les fonds Bitcoin ont connu un mois record en octobre, alors que le sentiment haussier a alimenté le marché alors que deux fonds négociés en bourse (ETF) BTC ont été approuvés aux États-Unis. Le prix de la principale crypto-monnaie a également augmenté en tandem, atteignant un niveau record au cours des semaines suivantes.

La crypto-monnaie phare a subi un recul à environ 56 000 $ en novembre, mais les dernières données sur les flux de fonds montrent que les investisseurs continuent d’avoir une perspective positive sur le prix du Bitcoin malgré la baisse de 12% au cours de la semaine.

Le prix du Bitcoin signale un creux local

Le prix du Bitcoin continue de se débattre avec une dynamique haussière alors qu’il retombe sous les 57 000 $. Cependant, un indicateur technique suggère que BTC est sur le point de renverser son récit baissier.

L’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) a imprimé un signal inférieur sur le graphique journalier, laissant entendre que le prix du Bitcoin pourrait se préparer à une reprise à la hausse.

Le prix du Bitcoin pourrait faire face à une résistance au plus bas du 20 novembre à 57 350 $, puis au plus bas du 28 octobre à 57 807 $. Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître au plus bas du 23 octobre à 59 595 $ avant que BTC n’étiquette la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 60 575 $.

Graphique journalier BTC/USDT

Passer au-dessus du niveau psychologique de 60 000 $ peut être un défi pour le prix du Bitcoin. Cependant, l’indice des armes (TRIN), qui évalue le sentiment général du marché, suggère qu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs sur le marché, ajoutant du carburant à une reprise potentielle.

Si la pression de vente augmente, le prix du Bitcoin peut découvrir sa première ligne de défense à la ligne de tendance de support descendant à 55 315 $.