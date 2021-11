Le projet de licence d’échange australien pourrait étouffer la concurrence: Kraken | Cryptomonnaie

Le directeur général de Kraken Australia craint qu’un nouveau régime de licence proposé pour les échanges crypto ne fasse chuter le dynamisme de l’industrie.

Alors que la réglementation de la cryptomonnaie devrait s’intensifier en Australie au cours des 12 prochains mois, le directeur général de Kraken Australia, Jonathon Miller, pense qu’un régime de cryptomonnaie strict pourrait étouffer la concurrence locale.

Le comité sénatorial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier, dirigé par le sénateur Andrew Bragg, favorable à la cryptomonnaie, a déposé le mois dernier 12 recommandations détaillées pour la réglementation de l’industrie des actifs numériques et de la Fintech. Les propositions comprenaient un nouveau régime de licence pour les échanges crypto, de nouvelles lois pour régir les organisations autonomes décentralisées (DAO) et une refonte de l’impôt sur les plus-values ​​dans la finance décentralisée (DeFi) pour n’en nommer que quelques-unes.

Dans une interview exclusive avec Cointelegraph, Miller a déclaré qu’il était « encore à voir » si le règlement proposé aurait un effet positif ou négatif sur le secteur local à l’avenir, notant que :

Nous avons vu d’autres marchés où des régimes réglementaires onéreux sont apparus et vous savez, vous voyez un effondrement de la concurrence, un effondrement du dynamisme que nous avons aujourd’hui en Australie.

« Et j’espère que cela n’arrivera pas parce que ce sera mauvais pour le consommateur à long terme », a-t-il ajouté.

Dans le cadre des licences de marché proposées pour les échanges de devises numériques (DCE) australiens, les entreprises locales devraient satisfaire à des exigences strictes en matière d’adéquation du capital, d’audit et de personne responsable pour obtenir une licence d’exploitation.

S’exprimant à ce sujet, Miller a établi des comparaisons avec le Japon en affirmant que le nombre limité d’options sur le marché en raison des exigences strictes en matière de licence du gouvernement a également un impact négatif sur le consommateur local.

« [Kraken has] une licence de marché au Japon, l’une des très rares sociétés de cryptomonnaie disponibles pour les utilisateurs japonais. Même si nous y sommes actifs et que nous soutenons vraiment ce marché, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour les Japonais qu’il y ait si peu d’opportunités pour les joueurs dans l’espace », a-t-il déclaré.

Caroline Bowler, PDG de l’échange crypto local BTC Markets, a toutefois proposé une approche différente, déclarant à Cointelegraph que le nouveau régime de cryptomonnaie en Australie « améliorera et permettra l’innovation ».

«Je pense que la proposition contenait de nombreux points de vue très prospectifs. Le discours sur les DAO en particulier, qui serait extrêmement innovant d’un point de vue réglementaire pour n’importe quel pays, n’importe quelle juridiction, n’importe où dans le monde », a-t-elle déclaré.

Bowler a déclaré que le « plus gros obstacle » pour l’entreprise lors de l’exploration des opportunités d’expansion de services et de produits conformes l’année dernière était le manque de réglementation axée sur la cryptomonnaie en Australie :

Cela causait des problèmes dans l’ensemble de l’entreprise et des problèmes pour nous d’étendre et des problèmes pour nos clients et causait une hésitation parmi les personnes qui entraient. Nous ne pouvions pas offrir la gamme complète de ce que nous voulions offrir.

« Et le régime de licence, tel qu’il existait actuellement pour les marchés traditionnels, était une chaussure qui ne convenait pas. Nous ne pouvions pas nous faufiler », a-t-elle ajouté.

Adrian Przelozny, PDG de l’échange crypto australien et singapourien Independent Reserve (IR) a fait écho à des sentiments similaires à Bowler, notant que « l’avantage de la réglementation l’emporte de loin sur les risques ».

IR est devenu le premier échange crypto australien à obtenir une licence d’établissement de paiement majeur à Singapour début octobre. Przelozny a suggéré que l’enregistrement de l’entreprise sous le régime de licence de l’Autorité monétaire de Singapour a considérablement amélioré la légitimité de l’IR aux yeux de ses partenaires potentiels :

Je peux vous dire qu’être dans une juridiction autorisée est bien mieux que d’être dans une juridiction sans licence. Et c’est parce que cela change vraiment les conversations que nous avons avec les partenaires avec lesquels nous travaillons.

Przelozny a souligné que le « plus grand défi » pour les entreprises de crypto en Australie est de pouvoir sécuriser de bonnes relations bancaires, le débancaire étant un problème clé dans le climat crypto local. Le PDG d’IR a déclaré que cela pourrait ne plus être un problème une fois que les entreprises locales pourront acquérir les licences appropriées.

« À Singapour, dès que nous avons obtenu la licence, nous avons trouvé que les conversations bancaires avaient complètement changé et maintenant les banques nous contactent pour devenir leurs clients », a-t-il déclaré.