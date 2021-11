Citigroup prévoit une expansion massive de la division crypto pour les clients institutionnels avec 100 nouvelles embauches | Cryptomonnaie

Citigroup a récemment nommé Puneet Singhvi pour diriger l’équipe des actifs numériques au sein du groupe de clients institutionnels de la banque.

La banque d’investissement estime que les crypto-monnaies offrent de nombreux avantages, notamment l’efficacité et la transparence.

100 nouvelles embauches sont prévues pour la division crypto-monnaie de Citi alors que la banque continue d’étoffer l’équipe.

La banque d’investissement américaine Citi a récemment embauché une nouvelle personne pour diriger la division crypto-monnaie de son Institutional Clients Group (ICG). De plus, la multinationale recrute 100 personnes supplémentaires pour sa division des actifs numériques.

Citi va commencer à offrir des services de crypto-monnaie

Citigroup, le plus grand émetteur de cartes de crédit au monde, prévoit d’étendre sa division de crypto-monnaie avec une récente embauche, Puneet Singhvi, pour diriger son équipe d’actifs numériques.

Singhvi a été nommé à la tête de la division crypto-monnaie de son ICG le 22 novembre, tandis que la société continue de rechercher 100 talents supplémentaires pour rejoindre la division des actifs numériques de l’entreprise.

Emily Turner, responsable du développement commercial à l’ICG, a déclaré que la banque d’investissement explorait ses options pour fournir des services liés à la crypto-monnaie à ses clients. Elle a déclaré que la société étudie les marchés des actifs numériques, ainsi que l’évolution du paysage réglementaire et les risques associés sur la nouvelle classe d’actifs.

Turner a ajouté que la banque d’investissement multinationale croit au potentiel de la blockchain et des actifs numériques, y compris ses « avantages d’efficacité, de traitement instantané, de fractionnement, de programmabilité et de transparence ».

Bien que Citigroup n’ait actuellement proposé aucun service de crypto-monnaie à ses clients, la rumeur disait que la banque envisageait de proposer des opérations à terme sur Bitcoin aux investisseurs institutionnels plus tôt cette année.

Début novembre, le PDG de Citi, Vikram Pandit, a suggéré que chaque grande banque envisage d’offrir des services de crypto-monnaie d’ici un à trois ans.

Quelques-uns des plus grands concurrents de Citi, dont JP Morgan, Bank of America et BNY Mellon, ont déjà commencé à offrir une variété de services basés sur la crypto-monnaie. JP Morgan a fourni à ses clients un accès à six fonds d’actifs numériques, tandis que la Bank of America propose des transactions à terme Bitcoin pour certains clients.