Les analystes identifient des scénarios haussiers et baissiers alors que le prix du Bitcoin chute en dessous de 56 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du BTC est de nouveau tombé en dessous de 56 000 $, ce qui a amené les analystes à discuter de divers scénarios haussiers et baissiers pour l’action des prix à court terme de Bitcoin.

Les têtes plus froides appellent à une profonde respiration collective et à un recul pour voir les perspectives à long terme de l’avenir du prix du Bitcoin (BTC) et du marché plus large de la cryptomonnaie, mais la chute d’aujourd’hui sous les 56 000 $ fait sourciller les commerçants.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir commencé la semaine à près de 60 000 $, plusieurs jours d’traders martelant le prix du Bitcoin ont entraîné une révision à 55 600 $.

Graphique 1 jour BTC/USDT. Source : TradingView

Voici ce que les analystes ont à dire sur la dernière évolution des prix de Bitcoin et ce qu’il faut surveiller dans les jours à venir.

Gardez un œil sur la clôture mensuelle

L’analyste de marché indépendant « Rekt Capital », qui a publié le graphique suivant montrant que BTC est sur le point de récupérer un niveau de clôture mensuel important proche de 58 728 $, a examiné de plus près l’évolution des prix mensuels du Bitcoin.

Graphique BTC/USD à 1 mois. Source : Twitter

Selon Rekt Captial, l’action des prix pour BTC a été « prometteuse » jusqu’à présent et est maintenant « vraiment sur le point de récupérer ce niveau mensuel en tant que support (vert) », mais l’analyse a averti qu’il pourrait encore y avoir beaucoup de volatilité dans le proche terme à mesure que le marché clôture le mois de novembre.

Rekt Capital a dit,

Mais il est important de noter que BTC pourrait encore facilement basculer comme ça pour le reste du mois. La clôture mensuelle est ce qui compte.

L’administrateur de Mt. Gox distribuera 145 000 BTC

Un aperçu des raisons possibles du retrait a été offert par David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, qui a souligné l’annonce du 16 novembre selon laquelle l’administrateur de Mt. Gox qui distribuera environ 145 000 BTC aux investisseurs de détail qui avaient acheté eux sur l’échange entre 2013 et 2015.

Lifchitz a souligné que certains craignaient que bon nombre de ces « investisseurs mom ‘n pop » qui devraient « recevoir une aubaine dans un proche avenir » en raison du fait que le BTC est 100 fois plus élevé que leur prix d’achat initial « les encaisseront probablement à n’importe quel prix, ce qui frappera probablement assez durement le marché lorsque la nouvelle de la distribution effective sera annoncée. »

Pour l’instant, Lifchitz estime que « la vente semble terminée au niveau de support de 57 000 à 58 000 $ » et semble « prêt à atteindre à nouveau 63 000 $ et plus dans les prochains jours ».

Mais la prudence s’impose pour aller de l’avant, selon Lifchitz, en tant que menace d’une future vente une fois le Mt. Gox BTC sorti.

Lifchitz a dit,

«Cependant, ce Mt.Gox est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du marché, et je ne vois pas BTC passer à 100 000 $ le mois prochain avec cette menace suspendue. Les baleines ont tenu bon, mais n’ont pas acheté beaucoup plus. Je suppose qu’ils sont bien conscients du drame à venir de Mt.Gox et attendent de se charger de l’énorme baisse potentielle à venir. Maintenant, une fois que l’obstacle de Mt.Gox sera franchi, Bitcoin aura un chemin clair pour atteindre de nouveaux sommets, à moins de réglementations folles qui pourraient gâcher la fête.

Une analyse historique suggère que le prix du Bitcoin pourrait avoir atteint un plancher

Un dernier aperçu a été offert par l’analyste et utilisateur pseudonyme de Twitter « TechDev » qui a publié les graphiques suivants comparant l’action des prix de 2017 pour Bitcoin avec le marché actuel.

Action sur les prix BTC 2017 par rapport à l’action sur les prix BTC 2021. Source : Twitter

Selon TechDev, la correction actuelle « suit la mi-novembre 2017 presque à la perfection », la « seule différence mineure » étant « une cassure de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours ».

TechDev a dit,

Nous n’avons peut-être pas touché le fond, mais c’est proche. Tout ce que je vois suggère une forte probabilité que les 5 à 15 prochaines semaines soient massives (y compris BTC et alt mania).

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2,51 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,9%.