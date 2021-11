Axie Infinity se dirige vers une autre baisse avant qu’AXS ne puisse reprendre sa tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity s’approche d’une lacune dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Un retracement plus profond au-delà du support à court terme est probable.

Axie Infinity devrait continuer à surperformer le marché au sens large.

Le prix d’Axie Infinity continue de surperformer le marché plus large des crypto-monnaies, mais a passé les deux dernières semaines à combler un écart entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. En conséquence, AXS devrait baisser de 15 % supplémentaires par rapport au chandelier hebdomadaire actuellement ouvert pour revenir au Tenkan-Sen hebdomadaire.

Le prix d’Axie Infinity pourrait chuter jusqu’à 35% avant de reprendre sa tendance haussière

Le prix d’Axie Infinity a une très forte probabilité de dépasser la baisse prévue de 15 % pour atteindre le Tenkan-Sen hebdomadaire (112 $) à court terme. Le profil de volume a une chute abrupte entre 114 $ et 70 $. Par conséquent, l’hebdomadaire Kijun-Sen est à 80 $ et partage le même nœud à volume élevé près de 70 $.

La probabilité d’une chute à 70 $ – 80 $ augmente avec l’état actuel de l’indice de force relative. L’indice de force relative s’échangeait entre les deux niveaux de surachat dans un marché haussier, 80 et 90, au cours des 20 dernières semaines. Le chandelier hebdomadaire actuel correspond aux 20 premières semaines à passer un temps considérable en dessous de la barre des 80. Ceci est un avertissement que tout retracement pourrait être fort et soutenu.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AXS/USDT

Cependant, les traders ne devraient pas être trop confiants ni s’attendre à une vente massive. Le prix d’Axie Infinity respecte le Tenkan-Sen comme principal niveau de support depuis début juillet. De plus, le sentiment, les fondamentaux et les indications prospectives continuent de soutenir des valorisations plus élevées pour le prix d’Axie Infinity. Si AXS plonge vers le Tenkan-Sen à 112 $ et trouve un support, alors Axie Infinity pourrait être prêt pour un autre mouvement vers des sommets historiques. Cette fois, ciblant la zone de valeur de 200 $.