Litecoin fait ses débuts dans le LHV Pank d’Estonie tandis que le prix LTC a du mal à surmonter une forte résistance | Cryptomonnaie

La première banque d’Estonie, LHV Pank, a annoncé le commerce de Litecoin et des investissements directs dans des actifs crypto.

Le prix du LTC est rejeté en dessous de l’obstacle de 230 $, et il démontre une tendance baissière.

Ce n’est qu’en dépassant le niveau de 230 $ que le Litecoin peut atteindre 250 $.

Litecoin (LTC) gagne du terrain en tant que première banque en Estonie, LHV, a annoncé le commerce de LTC et d’autres actifs crypto. Le jeton se consolide désormais dans une fourchette de négociation étroite entre 230 $ et 210 $ malgré l’importance de la nouvelle.

LHV Pank permet d’accéder aux crypto-monnaies

LHV Pank, la première banque d’Estonie et le plus grand groupe financier national du pays, a annoncé le commerce du Litecoin et des investissements directs dans les altcoins. Les investisseurs peuvent désormais acheter et vendre des crypto-monnaies via une institution financière, mais les actifs numériques ne peuvent pas être utilisés pour payer des biens ou des services.

Bien que les clients puissent stocker gratuitement des crypto-monnaies chez LHV, tous les achats et ventes sont soumis à des frais de service de 0,5 %. La société a permis d’accéder à huit des crypto-monnaies les plus populaires, dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Uniswap, ChainLink, Stellar Lumens, Polygon et Aave. Par conséquent, la participation de la première banque d’Estonie peut soutenir la demande pour ces actifs numériques.

Le prix du litecoin semble faible en dessous de 230 $

Les perspectives techniques du Litecoin restent baissières, car LTC a perturbé une ligne de tendance à la hausse et est passé en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours au niveau de 230 $. À l’heure actuelle, la 15e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie avec un léger biais baissier. Ne pas récupérer 230 $ car le support pourrait déclencher une baisse vers des niveaux de support de 199 $ ou même de 179 $.

Les indicateurs techniques, tels que le RSI et le RSI stochastique, se maintiennent à 41 et 7, respectivement, ajoutant du crédit aux perspectives pessimistes.

Délai de 4 heures en litecoin (LTC) – cassure de la ligne de tendance à la hausse

Seul un chandelier de 4 heures clôturant au-dessus du niveau de résistance de 230 $ peut invalider la thèse baissière. Si cela se produisait, Litecoin verrait probablement les traders revenir dans leurs positions longues, poussant les prix vers 250 $. Le franchissement de cet obstacle pourrait étendre la tendance haussière à 281 $.