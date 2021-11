Polkadot présente une puissante opportunité d’achat avant que DOT n’explose à 68 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Polkadot développe un puissant modèle haussier Point and Figure.

Lors de la confirmation et de l’entrée, Polkadot pourrait atteindre 51%.

La pression à la baisse persiste, car une tendance baissière tout aussi forte est également probable.

Le prix Polkadot a deux puissants modèles Point et Figure en cours de développement. En conséquence, un fort mouvement dans la direction de l’une ou l’autre entrée est attendu – mais la tendance favorise le côté long du commerce.

Le prix du polkadot est prêt à dépasser les 50 % Pour atteindre un nouveau sommet historique à 68 $

Le prix Polkadot a deux configurations commerciales qui se développent sur son graphique Point and Figure. L’idée longue est plus susceptible de se déclencher à partir des deux modèles car la tendance précédente est haussière et le modèle global est un drapeau haussier.

Du côté long du marché, l’entrée longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 45 $, un stop loss à 41 $ et un objectif de profit à 68 $. Cette entrée est basée sur une cassure triple qui convertit simultanément le graphique d’un marché baissier en un marché haussier.

DOT/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Ce commerce est invalidé si le prix de Polkadot tombe à 35 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée.

Du côté court du marché, l’entrée théorique pour le prix Polkadot est un ordre stop de vente à 37 $, un stop loss à 40 $ et un objectif de profit à 28 $. Ce commerce a un stop loss plus serré de seulement trois cases parce que la tendance précédente était une tendance haussière. L’entrée courte est basée sur une cassure en dessous d’une configuration de catapulte baissière.

DOT/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Ce trade est invalidé si l’idée longue est déclenchée.

Les commerçants des deux côtés du marché voudront être prudents pendant cette semaine de négociation car c’est la semaine de vacances de Thanksgiving aux États-Unis. Attendez-vous à des marchés latéraux et à une augmentation de la volatilité. Historiquement, des fluctuations brutales des prix peuvent se produire avec peu ou pas d’avertissement.