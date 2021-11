La prochaine grande crypto-monnaie : sept altcoins devraient exploser en 2022 | Cryptomonnaie

Peu de gens ont prédit les événements des 2 dernières années. En 2021, Bitcoin a connu une forte augmentation. Son prix a atteint un sommet historique (ATH) de 68 521 $ en novembre. La capitalisation boursière de la crypto s’élève désormais à 2,91 billions de dollars. Entre-temps, le marché DeFi en particulier a gagné en popularité auprès des investisseurs. Il a augmenté de près de 100 milliards de dollars depuis le début de 2021 et a atteint une capitalisation boursière de 112 milliards de dollars.

Ces facteurs et d’autres indiquent que nous pouvons nous attendre à voir plus que Bitcoin et Ethereum augmenter l’année prochaine. Il existe de nombreux altcoins qui ont des chances prometteuses de prendre de l’ampleur. En tant que responsable des relations publiques dans une grande plate-forme de traitement et d’échange de crypto, je peux partager mon point de vue sur ce qui se passe dans l’industrie de la crypto. Dans cet article, je passerai en revue sept projets prometteurs et expliquerai pourquoi les investisseurs pourraient être plus susceptibles de s’y intéresser en 2022. Veuillez ne pas considérer mon opinion personnelle comme un conseil financier.

Solana (SOL)

À mon avis, l’un des altcoins les plus forts en 2021 dont on peut s’attendre à une croissance régulière en 2022 est Solana. Auparavant, j’évoquais Solana parmi les gagnants, et je reste persuadé que c’est un atout prometteur.

Il repose sur un mécanisme de consensus de preuve d’historique (PoH) qui permet au réseau d’être plus efficace. Alors que la blockchain standard repose sur une production séquentielle de blocs qui nécessite une confirmation sur le réseau, PoH permet aux validateurs de calculer l’état du réseau à partir du grand livre lui-même. Ainsi, le protocole Solana peut dépendre de sa propre horloge interne et supporter un débit de plus de 50 000 transactions par seconde.

Ce n’est pas exactement une nouvelle pièce, mais elle a connu une augmentation astronomique au cours des derniers mois. Cela est dû en partie au fait que plusieurs dApps de premier plan fonctionnent sur le réseau Solana dans les domaines de la DeFi, du commerce électronique, des jetons non fongibles (NFT) et des jeux.

Solana a une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars avec des volumes moyens de plus de 1 milliard de dollars par 24 heures. Il fait partie du top 10 des devises selon le volume quotidien. Il a atteint un sommet historique de 260,06 $ plus tôt en novembre et se négocie maintenant à 215,54 $.

Vagues (VAGUES)

Waves est une plate-forme qui peut être utilisée pour créer des dApps, des contrats intelligents et de nouveaux jetons. Il utilise un consensus de preuve de participation (PoS) WavesNG et le jeton natif du réseau WAVES. Le jeton est utilisé comme récompense et incitation pour l’exploitation minière, les paiements et le vote. Puisqu’il s’agit d’un jeton ERC-20, WAVES rend également Waves interopérable avec le réseau Ethereum.

Avec une capitalisation boursière de plus de 2,3 milliards de dollars, le jeton WAVES est fortement placé dans le top 100 des crypto-monnaies. Des projets importants sont construits sur la plate-forme, notamment un réseau inter-chaînes Gravity, la plate-forme DeFi Neutrino et l’échange crypto Waves DEX.

Le prix du jeton a atteint un niveau record de 41,33 $ en mai 2021. Aujourd’hui, il se négocie à environ 21 $, ce qui pourrait signifier que le prix pourrait revenir aux niveaux élevés de cette année plus tard en 2022. Par conséquent, je pense que cela vaut la peine de garder un œil sur .

Terra (LUNA)

Un autre crypto notable est LUNA, la monnaie native du protocole Terra. Ce protocole de couche de base utilise des pièces stables liées aux taux fiduciaires populaires, par exemple, TerraUSD. LUNA agit comme un actif réservé et aide à maintenir le prix de ces pièces stables.

En octobre, Terra a subi une mise à niveau Columbus-5 qui a permis à la norme Inter-Blockchain Communication (IBC) de permettre aux utilisateurs de transférer facilement LUNA, TerraUSD et d’autres actifs de Terra, le rendant interopérable avec d’autres réseaux.

Immédiatement après cette mise à jour, le prix du jeton LUNA a atteint un niveau record de 49,43 $. Le mois suivant, un record actuel de tous les temps a suivi à 54,77 $. À l’heure actuelle, le jeton se négocie à 43,15 $ et je m’attends à ce qu’il connaisse une croissance positive au cours de la prochaine année.

yearn.finance (YFI)

Yearn Finance est un groupe de protocoles sur le réseau Ethereum. La plate-forme yearn.finance propose des services tels que l’affichage des taux d’intérêt APY, l’identification des taux de prêt les plus élevés, la collecte de stratégies d’investissement dans DeFi et le regroupement des échanges qui permet d’économiser des coûts et de la main-d’œuvre.

Le jeton natif de la plateforme est yearn.finance (YFI) également connu sous le nom de yEarn. Il est utilisé comme yUSDC, yUSDT et yDAI pour exécuter les transactions utilisateur. Avec l’aide des jetons YFI, les utilisateurs peuvent également percevoir des frais de prêt et de négociation.

YFI a atteint un niveau record de 93 435 $ en mai et se négocie maintenant à 32 312 $. S’il n’y a pas de bosses inattendues sur les marchés des crypto-monnaies, je pense que YFI sera en mesure d’affirmer sa position de force parmi la communauté des investisseurs au cours de l’année prochaine.

Nourrir chaque gorille (FEG)

Le jeton FEG fait partie du marché DeFi qui a atteint de nouveaux niveaux d’intérêt de la part des investisseurs en 2021. Ce jeton est hyper déflationniste avec une taxe sur les transactions de 2% qui est répartie entre les détenteurs de jetons et un portefeuille de gravure inaccessible. Cela réduit l’offre de monnaie en circulation, la rendant plus rare et plus précieuse.

Tout juste lancé en 2021, c’est toujours une devise bon marché avec le prix actuel de 0,0000000006 $. Il n’est répertorié que sur les échanges DEX avec des listes d’échange centralisées dans le plan le plus proche, ce qui pourrait aider le prix et la communauté à croître.

Décentralisé (MANA)

Il y a quelques articles, j’ai parlé de la récente croissance solide de MANA et des raisons pour lesquelles il vaut la peine d’y prêter attention. Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle 3D construite sur le réseau Ethereum. Il permet la création d’applications, de jeux et de scènes 3D dynamiques ainsi que la possibilité pour les créateurs de monétiser leur contenu et leurs applications.

La plate-forme utilise des jetons MANA et LAND. MANA est un token ERC-20 utilisé pour acquérir des tokens ERC-721 LAND non fongibles. Les jetons LAND sont essentiellement des machines à sous NFT gratuites qui peuvent être utilisées pour construire une partie de divers quartiers du métaverse. En plus de l’acquisition de LAND, les jetons MANA peuvent également être utilisés pour acheter des avatars, des vêtements et d’autres produits numériques sur l’échange Decentraland.

Le jeton MANA a atteint un niveau record de 4,69 $ en octobre. À l’heure actuelle, il se négocie à environ 3 $ et semble positionné pour un nouveau rallye à mesure que le Decentraland Metaverse s’agrandit.

SuperFarm (SUPER)

SuperFarm est un protocole DeFi qui prend en charge le lancement de nouveaux NFT sur la plate-forme SuperFarm sans aucune compétence en programmation requise. SuperFarm est un marché NFT qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres NFT, de cultiver des pièces pour les NFT, de créer des jetons ERC-20 et de lier des NFT à des éléments de jeux vidéo.

SUPER est le jeton utilitaire de SuperFarm. Il est utilisé pour la gouvernance, les frais, le jalonnement et les cadeaux NFT. Lancé début 2021, le token a déjà une capitalisation boursière de plus de 700 millions de dollars.

En mai, le jeton SUPER a atteint un niveau record de 4,73 $ et se négocie maintenant à 2,06 $. La croissance future dépendra de divers facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets SuperFarm et l’environnement crypto en général.

Ce que vous devez savoir avant d’acheter des Altcoins

Comme le montrent les entrées que nous avons sélectionnées, les marchés DeFi et NFT sont à l’honneur cette année. Il existe plusieurs projets remarquables dans ces domaines qui devraient gagner du terrain en 2022, il vaut donc la peine de les suivre. On peut également s’attendre à ce que plusieurs nouveaux projets voient le jour. Les principaux facteurs prioritaires pour les investisseurs en ce moment sont l’application dans le monde réel ou virtuel des crypto-monnaies ainsi que la flexibilité et la sécurité des protocoles blockchain.

La plupart des jetons dont nous avons discuté peuvent être achetés sur des échanges crypto populaires tels que Binance et Coinbase et sur des DEX comme Uniswap et Sushiswap. Si vous souhaitez les acheter ou les échanger sans avoir à vous soucier de vous inscrire et de vérifier votre compte, ChangeNOW est un excellent moyen d’acheter l’une de ces pièces rapidement et sans grosses commissions.

Il est toujours crucial de faire vos propres recherches avant de prendre une décision d’investissement. Bien que ces pièces montantes offrent un potentiel de rendement important, les investissements crypto peuvent être imprévisibles et comporter des risques élevés.