Dogecoin positionné pour une forte correction vers 0,18 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin ne parvient pas à maintenir un support critique.

Les traders pourraient facilement faire pencher la balance pour déclencher un crash éclair.

Les niveaux des oscillateurs peuvent laisser entendre que la pression à la baisse pourrait être limitée.

Le prix du Dogecoin est maintenant dans la position Ichimoku la plus baissière depuis mai 2021. De plus, les traders gardent le contrôle et recherchent des opportunités pour pousser Dogecoin plus bas dans la zone de valeur de 0,18 $ – le support final avant la capitulation totale.

Prix ​​Dogecoin pour tester 0,18 $, le fait de ne pas détenir 0,18 $ pourrait générer un crash flash à 0,08 $

Le prix du Dogecoin est extrêmement baissier avec le système Ichimoku Kinko Hyo. Tous les critères pour une entrée de cassure idéale baissière Ichimoku sont remplis. De plus, Dogecoin se négocie en plus de la dernière tranche de support dans le profil de volume 2021. Il n’y a pas de support Ichimoku pour Dogecoin entre 0,21 $ et 0,18 $.

Pour éviter un crash flash probable, les acheteurs doivent prendre en charge le prix Dogecoin dans la zone de valeur de 0,18 $. La grande zone ombrée en rouge sur le graphique représente les niveaux de prix de 0,18 $ à 0,08 $. Entre ces deux niveaux de prix, le profil de volume 2021 est presque inexistant. Cela signifie que si Dogecoin tombait en dessous de 0,18 $, il serait probablement aspiré, comme un vide, jusqu’au prochain nœud à volume élevé à 0,08 $.

Cependant, Dogecoin a l’habitude de créer un positionnement extrêmement baissier, puis de détourner les traders dans un énorme piège. Ainsi, alors que l’indice de force relative et l’indice composite montrent tous deux qu’une certaine pression à la baisse pourrait se poursuivre, l’oscillateur Optex Bands est l’outil essentiel à surveiller. Les groupes Optex se négocient actuellement juste un cheveu au-dessus des niveaux de survente extrêmes, ce qui indique qu’un rebond pourrait se produire à tout moment.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Pour que les traders invalident toute prédiction baissière à court terme ou future, ils devront clôturer le prix Dogecoin au-dessus du nuage Ichimoku. Idéalement, les acheteurs devraient fermer Dogecoin au niveau de 0,28 $ ou au-dessus. Si cela se produit, Dogecoin entrera dans une entrée de cassure haussière idéale d’Ichimoku, avec une cible probable dans la zone de valeur de 0,50 $.