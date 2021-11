Vérification de l’état : Ethereum en mode de déflation complète à mesure que la fusion Eth2 se rapproche | Cryptomonnaie

L’accent est désormais «exclusivement sur la fusion», explique le responsable de la communauté Ethereum alors que la date limite pour la prochaine étape de la transition vers Eth2 se rapproche.

La communauté Ethereum a travaillé dur au cours des dernières années, jetant les bases de son abandon de son algorithme actuel de preuve de travail (PoW) qui a constitué l’épine dorsale du fonctionnement de la blockchain jusqu’à aujourd’hui.

Le passage d’Ethereum à sa chaîne Ethereum 2.0 alimentée par preuve de participation (PoS) se rapproche de la réalité, avec les récentes mises à jour de sa blockchain entraînant l’émission d’Ether (ETH) devenant déflationniste.

Les récentes mises à niveau ont entraîné une émission déflationniste d’ETH, où la combustion d’une partie des frais de transaction a dépassé l’émission de nouveaux ETH par le biais de l’exploitation minière. Certains dans l’industrie ne s’attendaient pas à ce que cela se produise avant la mise à niveau du réseau vers Ethereum 2 (Eth2). C’est un facteur important qui est envisagé pour faire monter la valeur de la crypto-monnaie sous-jacente dans les mois et les années à venir.

L’influence de ce passage plus tôt que prévu à l’émission déflationniste d’ETH ne peut être sous-estimée en termes de ses effets sur la valeur de l’ETH. De plus, les participants de l’industrie pensent que cette déflation augmentera une fois que le réseau passera complètement à Eth2, en baisse de plus de 10 fois par rapport à son émission actuelle de 2 ETH par bloc extrait.

DEVELOPPEMENTS récents

À la fin de l’année dernière, les bases ont été jetées pour la transition vers Eth2 lors de la mise en ligne de la chaîne de balises de preuve de participation, permettant aux utilisateurs de miser sur Ethereum afin de devenir des validateurs. Cela remplacerait essentiellement le rôle des mineurs actuels qui utilisent du matériel physique pour valider les transactions, ajouter de nouveaux blocs et généralement maintenir le réseau.

Au 17 novembre 2021, il y avait plus de 260 000 validateurs qui avaient jalonné le minimum de 32 ETH nécessaire pour devenir validateur sur la chaîne. Au moment de la rédaction de cet article, le montant actuel des jetons Ethereum mis en jeu s’élève à 8 327 638 ETH, soit une valeur d’environ 34,1 milliards de dollars.

La valeur d’Ethereum a connu une tendance à la hausse constante en 2021 et a atteint de nouveaux sommets cette année en raison de divers facteurs, notamment la popularité croissante de l’espace de la finance décentralisée (DeFi) dont une grande partie fonctionne sur la blockchain Ethereum.

La mise à niveau la plus attendue de 2021 était le hard fork de Londres qui a introduit une poignée de propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP). Une proposition particulière, EIP-1559, était un point de discorde en raison du changement des structures tarifaires gagnées par les mineurs et payées par les utilisateurs.

Un point sensible était le mécanisme de gravure ETH intégré qui détruit une partie de l’éther utilisé pour payer des frais de transaction. Cela a contrarié les mineurs d’Ethereum avant la mise à niveau, étant donné que les frais de transaction sont un facteur déterminant qui incite les mineurs à maintenir le réseau.

Un avantage important du hard fork de Londres, qui a eu lieu en juillet 2021, a été l’action déflationniste du mécanisme de combustion de l’ETH. Chaque transaction voit désormais un pourcentage d’ETH détruit, ce qui entraîne progressivement la suppression de plus d’ETH de l’écosystème, ce qui devrait augmenter la rareté et la valeur de l’ETH en tant qu’actif.

Londres a également été vanté de voir une réduction des frais payés par les utilisateurs du réseau Ethereum. Cette éventualité ne s’est pas tout à fait concrétisée, les frais élevés restant un sujet de préoccupation en novembre 2021. Cela a amené certains investisseurs à chercher à utiliser des réseaux financiers décentralisés multichaînes afin d’atténuer les frais de transaction élevés encore subis sur le réseau principal Ethereum.

La mise à niveau la plus récente du réseau Ethereum après Londres a été inventée sous le nom d’Altair. Comme Beiko l’a dit à Cointelegraph, Altair a servi de première mise à jour de la chaîne Beacon depuis son lancement en décembre 2020. Selon lui, la mise à niveau a servi de test pour la fusion tout en servant également à aligner les incitations pour les validateurs :

La mise à niveau a augmenté les pénalités que les validateurs reçoivent s’ils proposent des blocs invalides ou sont hors ligne à leurs « vrais » niveaux. Lorsque la chaîne de balises a été lancée, ces pénalités ont été réduites pour être plus clémentes envers les jalonneurs au début. Maintenant que nous savons que les choses fonctionnent de manière fiable, il était temps de ramener les sanctions à leur véritable niveau. »

Ben Edgington, responsable produit principal de Teku, un client Eth2 créé par ConsenSys, a également pesé sur les subtilités de la mise à niveau d’Altair : « Nous ne l’avions jamais fait auparavant et nous voulions nous assurer que tout fonctionnait avant de procéder à la grande mise à niveau. quand nous passons à la preuve de participation. Il a ajouté que « tout s’est très bien passé et nous sommes convaincus que nous pouvons coordonner les futures mises à niveau.

Edgington a souligné certains des changements importants apportés à Altair tout en concédant que la plupart de ces mises à niveau sont des améliorations générales qui n’auraient peut-être pas été visiblement perceptibles par les jalonneurs.

Les comités de synchronisation ont été introduits comme une amélioration qui permettra aux clients légers de se synchroniser en toute confiance avec l’état de la chaîne de balises, selon Edgington, ce qui rend « possible à l’avenir d’avoir des choses comme un portefeuille dans le navigateur qui ne repose sur aucun tiers de confiance.

Les récompenses en bloc ont également été affinées en termes de calcul en interne. Les blocs proposés reçoivent désormais une récompense plus élevée ainsi que quelques modifications plus techniques, tandis que les récompenses de jalonnement restent inchangées.

Enfin, un changement important a été apporté à la réduction des pénalités, qui ont été fixées à un seuil réduit lors de la mise en ligne de la chaîne Beacon l’année dernière. Le slashing est utilisé pour décourager les validateurs de se comporter mal sur le réseau, par exemple le fait d’être hors ligne et donc d’être incapable de signer des transactions. Comme l’explique Edgington, il y a maintenant suffisamment de temps pour juger de l’efficacité du mécanisme :

Les pénalités slashing ont été réduites au début de la Beacon Chain pour augmenter la confiance des jalonneurs. Maintenant que nous sommes tous beaucoup plus à l’aise avec le staking, les pénalités sont progressivement augmentées vers leurs valeurs « crypto-économiquement correctes ».

Un certain nombre de représentants des équipes clientes d’Ethereum ont participé à un atelier intitulé Amphora en octobre. Le groupe a collaboré pour réaliser un ensemble de jalons de développement pour imiter la fusion Eth2 sur un réseau de test – servant effectivement de répétition générale pour la vraie chose l’année prochaine. Edginton a déballé ce qui a été accompli lors de l’atelier et a donné une meilleure estimation pour le passage à Eth2 qui aura lieu au cours du deuxième trimestre de 2022.

Nous travaillons actuellement sur un réseau de test public Merge appelé Kintsugi qui devrait être mis en ligne début décembre, le mois prochain. Kintsugi est destiné à mettre en œuvre une conception de version candidate pour The Merge, ce qui signifie que le travail de mise en œuvre technique est pratiquement terminé. Après cela, il n’y a qu’un processus de test, de gestion des risques et de gouvernance requis avant que la fusion puisse avoir lieu.

Concentrez-vous maintenant sur « The Merge »

La feuille de route vers Eth2 a une autre mise à niveau mineure prévue en 2021. Arrow Glacier est composé du solitaire EIP-4345, qui modifie les paramètres de ce que l’on appelle la bombe de difficulté de l’ère glaciaire d’Ethereum.

La bombe de difficulté est le nom du niveau de difficulté croissant prévu pour les mineurs dans le réseau principal PoW Ethereum actuel. Lorsque la bombe sera mise en ligne, la difficulté de minage du réseau Ethereum augmentera de façon exponentielle à un certain seuil et constituera l’un des facteurs déterminants pour inciter l’ensemble du réseau Ethereum à participer à la fusion avec Eth2.

Beiko a déclaré que l’objectif principal de la communauté de développement d’Ethereum au sens large est désormais exclusivement sur « The Merge », marquant le début du dernier chapitre de l’évolution de la blockchain vers le consensus PoS.

À quoi s’attendre quand Eth2 devient une réalité

Bien que la date exacte de « The Merge » ne soit pas encore gravée dans le marbre, Beiko et Edgington ont souligné le fait que les développeurs d’Ethereum se concentrent désormais uniquement sur les dernières étapes vers Eth2.

Néanmoins, de nombreux utilisateurs et passionnés de crypto-monnaie se posent la même question. Que peut-il se passer quand Eth2 devient une réalité ? Edgington a donné quelques indications sur la façon dont le réseau fonctionnera en conjonction avec diverses solutions de couche deux améliorant l’évolutivité :

Le passage à la preuve de participation ne fournira pas immédiatement de débit supplémentaire significatif à la chaîne Ethereum, je ne m’attends donc pas à ce que cela ait un effet mesurable sur les prix du gaz. La stratégie d’évolutivité d’Ethereum s’articule désormais autour de solutions de couche deux comme les différents roll-ups actuellement déployés. Une fois la fusion terminée, nous nous concentrerons sur la fourniture de fragments de données au sein du protocole Ethereum qui permettront aux roll-ups d’évoluer massivement.

Edginton a également noté que l’émission d’Ether diminuera de 2 ETH par bloc après la fusion en raison de la suppression de la récompense du bloc minier, tandis que EIP-1559 continuera à brûler de l’Ether comme il le fait aujourd’hui : « En conséquence, il est très probablement que l’offre totale d’éther va diminuer dans un avenir prévisible.

Viktor Bunin, spécialiste du protocole chez Coinbase, a souligné l’importance du hard fork de Londres plus tôt cette année et de son EIP-1559 largement débattu. Les mécanismes mis en mouvement par la mise à niveau donnent une idée de la façon dont la valeur de l’ETH changera à mesure que le mécanisme déflationniste prend de l’ampleur, déclarant à Cointelegraph :

Depuis son lancement, EIP-1559 a réduit les émissions nettes sur Ethereum de 66%. Si la fusion était effective aujourd’hui, les émissions nettes d’ETH seraient en fait négatives, ce qui rendrait le réseau déflationniste. L’élément clé autour d’EIP-1559 et les validateurs en cours d’exécution rendent l’ETH, l’atout, plus utile. Alors qu’auparavant, l’ETH ne captait qu’indirectement la hausse générée sur Ethereum, avoir des métriques mesurables directes sera utile pour aider les participants de l’industrie à comprendre la valeur et l’utilité de la détention et de l’utilisation de l’ETH.

Ces sentiments ont été repris par l’ingénieur logiciel de Coinbase, Yuga Cohen, qui s’est penché sur les chiffres pour donner un aperçu basé sur les données de l’impact d’EIP-1559 à ce jour et comment cela se poursuivra lorsque la fusion aura finalement lieu : « Total des revenus des mineurs en dollars termes ont en fait augmenté de 33% malgré cette brûlure. Au fur et à mesure que les validateurs remplacent les mineurs et que davantage d’ETH est mis en jeu – et donc, au moins temporairement, verrouillé – pour sécuriser le réseau, la plus grande rareté d’ETH fera partie de sa proposition de valeur.