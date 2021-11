Floki Inu s’associe à des clubs de football professionnels alors qu’il fait l’objet d’une enquête par les régulateurs britanniques | Cryptomonnaie

Memecoin Floki Inu s’est associé à deux clubs de football professionnels, Kerala Blasters, en Inde, et La Liga Side Cádiz, en Espagne.

Alors que les publicités Floki Inu envahissaient les métros et les bus de Londres, le chien de garde de la publicité britannique a lancé une enquête sur le memecoin.

La BBC rapporte que la Advertising Standards Authority (ASA) du Royaume-Uni mène une enquête sur les annonceurs de Floki Inu pour publicité illégale et déloyale.

Floki Inu, un memecoin fait l’objet d’une enquête du UK Advertising watchdog pour ses récentes publicités dans les métros et les bus de Londres. Le memecoin a établi deux nouveaux partenariats avec des clubs de football professionnels.

Floki Inu progresse avec de nouveaux partenariats

Floki Inu a récemment annoncé des partenariats avec des clubs de football professionnels en Inde et en Espagne.

Floki Inu s’est associé au club indien de la Super League Kerala Blasters et à la Liga Cádiz pour promouvoir le jeton FLOKI. L’emblème du memecoin figurerait sur les uniformes des deux équipes de football professionnel.

Nikhil Bhardwaj, directeur du Kerala Blasters FC, a déclaré :

Nous sommes heureux de nouer une relation avec Floki, démontrant que nous sommes à la pointe des alliances créatives.

Floki Inu a révélé son partenariat sur Twitter, déclarant que le jeton s’attend à une immense exposition au public que les ligues de football attirent.

Les publicités du memecoin ont récemment envahi les bus et les métros de Londres, attirant l’attention du chien de garde de la publicité au Royaume-Uni. L’ASA enquête sur les annonceurs de Floki Inu pour marketing « irresponsable et trompeur » lié à la cryptomonnaie.

L’équipe publicitaire derrière FLOKI a commenté l’enquête et a affirmé qu’elle avait approuvé toutes les directives légales nécessaires pour faire la publicité de Floki Inu.

Le prix de Floki Inu est actuellement inférieur de plus de 45 % à son plus haut historique de 0,000336 $. Avec l’enquête en cours, Floki Inu a du mal à se remettre d’une chute en dessous de son plus haut historique.

