Le prix des CRO monte en flèche après le changement de nom de Staple Center Crypto.com Arena | Cryptomonnaie

Crypto.com (CRO) a grimpé de plus de 50 % après avoir remporté les droits de dénomination de Staples Center dans le cadre d’un contrat de 700 millions de dollars.

CRO a terminé un retracement de Fibonacci de 50 % au niveau de 0,6612 $.

La cassure d’un sommet historique de 0,085 $ peut ouvrir une nouvelle tendance à la hausse jusqu’aux niveaux d’extension de Fibonacci de 100 % et de 127,20 %.

Crypto.com (CRO) gagne du terrain en dévoilant de nouvelles fonctionnalités et en développant ses campagnes de marketing et ses collaborations dans le monde entier. CRO a grimpé de plus de 50 % après avoir remporté les droits de dénomination du Staples Center dans le cadre d’un contrat de 700 millions de dollars, atteignant un nouveau record de 0,85 $. Pourtant, les traders ont commencé à prendre des bénéfices lorsque la pièce est entrée dans la zone de surachat.

Prédiction de prix CRO – 50 % de Fibonacci devrait déclencher un rebond

Crypto.com (CRO) a chuté de façon spectaculaire après avoir atteint un sommet historique de 0,85 $. Dans le délai de 4 heures, le prix CRO a terminé un retracement de Fibonacci de 50 % au niveau de 0,66 $. La fermeture d’une bougie Doji au-dessus du niveau de 0,66 $ est une faiblesse de soutien dans le biais de vente.

La récente bougie de 4 heures semble se fermer sous la forme d’un engloutissement haussier, ce qui indique un retournement haussier. Cela étant dit, les chances d’une poursuite de la tendance haussière restent assez solides, en particulier au-dessus de 0,66 $ (niveau de Fibo de 50%).

La résistance immédiate du prix CRO reste au niveau de 0,76 $ (niveau Fibo de 23,6%). Une cassure au-dessus de cet obstacle pourrait déclencher un cycle d’achat supplémentaire jusqu’au niveau de 0,85 $.

Crypto.com (CRO) Délai de 4 heures – Retracement de Fibonacci à 50 %

De plus, le prix CRO a formé un canal à la hausse qui étend un support solide au niveau de 0,62 $. Jetez un œil aux principaux indicateurs techniques tels que le RSI stochastique et le RSI se maintiennent à 44,52 et 69,53, respectivement. L’un signale une tendance baissière, tandis que le RSI démontre un biais haussier.

L’EMA de 50 jours est actuellement proche du niveau de 0,55 $. Étant donné que le prix du marché actuel du CRO est supérieur à l’EMA, le biais haussier domine le marché. Ainsi, la cassure haussière d’un sommet historique de 0,085 $ précédemment placé peut ouvrir une nouvelle tendance à la hausse jusqu’à des niveaux d’extension de Fibonacci à 100 % et 127,20 % à 0,91 $ et 1,06 $, respectivement.

Crypto.com (CRO) Délai de 4 heures – Modèle d’extension de Fibonacci à 127,20 %

Il convient de noter qu’un rejet du niveau de 0,66 $ pourrait ouvrir davantage de possibilités de vente jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,62 $. Le dépassement de ce niveau de support pourrait étendre la correction vers 0,52 $.