Les traders de Solana visent toujours de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de la semaine | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a vu l’action des prix chuter en dessous du support important à 219,75 $ la semaine dernière.

Le prix SOL a vu une adhésion rapide des traders en baisse, rapprochant les pertes supérieures à 219,75 $ au cours du week-end.

Avec la reprise du volume d’achat, attendez-vous à de nouveaux sommets historiques possibles pour la valorisation de Solana d’ici la fin de cette semaine.

Le prix de Solana (SOL) a vu sa valeur se déprécier légèrement, glissant sous le niveau de support critique à 219,75 $. La cassure a accéléré la correction mais a vu les traders intervenir rapidement et limiter les pertes supplémentaires en défendant le support mensuel à 185 $ et aidé par la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours. Avec la reprise renouvelée de la demande côté achat, attendez-vous à une cassure à la hausse et à de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de la semaine autour de 280 $.

Le prix de Solana voit une hausse haussière atteindre de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de la semaine

Le prix du solana a subi une certaine pression de vente tout en respectant une ligne de tendance supérieure qui avait limité la poursuite de la hausse pendant la majeure partie du mois de novembre. Alors que les traders étaient contraints à l’écart, les traders ont vu l’opportunité d’attaquer un niveau de support important à 219,75 $, qui a commencé début septembre. Après la cassure en dessous de ce niveau, la vitesse à la baisse s’est accélérée, alors que de plus en plus de shorts se sont joints à la fête, poussant le prix du SOL encore plus bas.

Le prix du SOL a cependant trouvé un support relativement rapidement, au pivot mensuel à 185 $ et au SMA à 55 jours juste au-dessus à environ 182 $. Ces deux éléments techniques ont fait remonter rapidement l’action des prix vers le niveau de support historique à 219,75 $ et même au-delà avec un nouveau test de la ligne de tendance supérieure, mais ont été rejetés. Attendez-vous à ce que les traders s’assoient sur leurs mains et essaient de briser la ligne de tendance et le niveau de résistance R1 près de 240 $.

Graphique journalier SOL/USD

Avec le prix du SOL actuellement au milieu de la fourchette de la semaine dernière, attendez-vous à une rupture à la hausse, avec l’apparition d’un ou deux vents arrière qui pourraient apparaître et aider à augmenter le sentiment pour briser la résistance R1 mensuelle à 240 $. La cassure de cette ligne de tendance supérieure verrait alors un afflux accéléré de traders avec une explosion du volume côté demande et une augmentation résultante de l’action des prix. Une fois que les traders peuvent se consolider au-dessus de 240 $, attendez-vous à de nouveaux sommets historiques dans les jours qui suivent.