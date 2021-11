L’activité en chaîne de Binance Smart Chain explose avant la mise à niveau de Bruno le 30 novembre | Cryptomonnaie

L’activité de transaction sur la Binance Smart Chain a atteint un pic alors que le réseau se referme sur la mise à niveau de Bruno. Le token natif BNB de Binance Smart Chain offre aux détenteurs des rendements ajustés au risque relativement élevés par rapport aux autres altcoins au cours des dernières 24 heures.

Sur la base de l’analyse en chaîne, le volume de transactions sur les projets alimentés par le réseau Binance Smart Chain (BSC) dépasse la somme des transactions sur la plupart des autres. Les partisans ont noté que BSC est l’une des blockchains les plus actives en termes d’adresses de portefeuille actives et de volume de transactions sur les projets alimentés par le réseau.

(2/3) Sur la base de l’analyse en chaîne https://t.co/ZcKAFEWHIs, BSC est l’une des blockchains les plus actives, ses adresses actives quotidiennes/hebdomadaires sont plus que la somme de toutes les autres blockchains populaires.

Les partisans s’attendent à ce que la mise en œuvre de la combustion ait un impact sur l’approvisionnement en BNB de la même manière que le hard fork de Londres pour Etheruem. L’offre en circulation de BNB devrait être affectée négativement après le lancement le 30 novembre.

Le réseau a été fortement critiqué pour sa centralisation et son efficacité sur la crypto Twitter ; Cependant, un développeur BSC est venu pour prendre en charge Binance Smart Chain plus tôt dans la journée.

Henry K, un développeur principal de BSC, a répondu aux critiques de BSC dans un blog moyen. Le blog dit :

Ce fait (oui, c’est le cas) peut faire froncer les sourcils de nombreuses personnes, car la plupart des gros titres ne montreront que la «valeur totale verrouillée» (TVL) et les volumes en dollars. BSC et les projets qui s’y rapportent parcourent tous ces sites de classement pour la TVL et le volume. Mais en ce qui concerne les numéros d’utilisateurs, en particulier les utilisateurs actifs, les règles BSC.