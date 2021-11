Les prix du Shiba Inu se contractent, rétablissant la tendance haussière du SHIB vers 0,000088 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu a terminé un triangle baissier avec une cassure en dessous de 0,00004465 $.

Le prix SHIB a ensuite vu les traders intervenir immédiatement et soutenir le prix, formant une compression.

Attendez-vous à une cassure haussière au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, ouvrant un retour vers 0,00005500 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) est sur une trajectoire descendante depuis fin octobre. Cependant, après la cassure en dessous de la base à 0,00004465 $, les traders ont rapidement commencé à augmenter le prix du SHIB et à faire un fondu entre le plus bas de 0,00004465 $ et 0,00005000 $. Avec des traders assis sur leurs mains alors qu’ils achetaient dans l’action des prix Shiba Inu, attendez-vous à une phase initiale où les traders augmentent l’action des prix vers 0,00005500 $, avant d’atteindre 0,000008800 $ dans quelques semaines.

Le prix de Shiba Inu voit une compression haussière alors que les traders achètent la baisse

Le prix de Shiba Inu reçoit le soutien d’une ligne de tendance plate intermédiaire qui a commencé au plus bas de novembre et a connu plusieurs rebonds répétés, chacun inférieur au précédent. serrer contre les traders et les traders dépliés. Attendez-vous à ce que les traders soient victorieux dans cette compression alors que la vente des crypto-monnaies mondiales se stabilise et que les investisseurs commencent à rechercher des baisses et des corrections dans lesquelles acheter.

Le prix SHIB finira par connaître une cassure haussière avec une hausse rapide des prix vers 0,00005500 $. Après la rupture de la ligne de tendance descendante rouge, les acheteurs se précipiteront en nombre croissant. Cela sera probablement suivi d’une explosion de la demande de prix d’achat du SHIB. Cela dit, la demande de prix surchauffera probablement alors et pourrait même dépasser 0,00005500 $ vers 0,00006889 $, le niveau de 38,2% de Fibonacci.

Graphique journalier SHIB/USD

Les traders ont une bonne bataille mais cela dépendra beaucoup d’une cassure de la ligne de tendance descendante rouge. S’ils font défaut à cette tentative, attendez-vous à ce que les traders défendent à nouveau cette ligne de tendance, constatez une poursuite de la tendance baissière avec une cassure de cette ligne de support intermédiaire et testez la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours autour de 0,000004000 $. Une poussée plus loin verrait un test de retour vers le niveau de 78,6% de Fibonacci à 0,00002782 $