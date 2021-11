Le prix de VeChain pourrait chuter de 20% si l’EFP ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la barrière cruciale | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain semble prêt à retester le niveau de retracement de 50 % de Fibonacci à 0,120 $.

Une rupture de cette barrière est susceptible de faire chuter l’EFP de 20 % à 0,104 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de 0,146 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de VeChain n’a pas réussi à se maintenir au-dessus d’un niveau de support stable, entraînant une forte correction. Cette baisse se rapproche rapidement du point médian de la fourchette de négociation et décidera de la prochaine ligne de conduite pour l’EFP.

Prix ​​VeChain à un point d’inflexion

Le prix de VeChain a chuté de 32% entre le 9 et le 22 novembre après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la fourchette haute à 0,158 $. Alors que l’EFP se négocie autour du niveau de 0,130 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette baisse se poursuive jusqu’à un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 0,120 $.

Ce niveau est crucial pour déterminer le biais à court terme pour l’EFP. Une clôture quotidienne inférieure à 0,120 $ suggérera que les investisseurs réalisent des bénéfices et entraînera probablement la valeur marchande de l’EFP en dessous de la juste valeur.

En supposant que ce scénario se réalise, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de VeChain plonge dans la zone d’inversion à haute probabilité, allant de 0,097 $ à 0,110 $. En particulier, l’EFP pourrait chuter de 20 % au niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci à 0,104 $.

Graphique VET/USDT sur 12 heures

Bien que le récit ci-dessus soit une perspective baissière à court terme, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de VeChain trouve ses marques autour de la zone d’inversion à haute probabilité, s’étendant de 0,097 $ à 0,120 $, et se préparent potentiellement pour un rebond.

Si VET rebondit prématurément sur le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 0,120 $ et produit une clôture quotidienne supérieure à 0,146 $, cela créera un sommet plus élevé et invalidera la thèse baissière. Dans ce cas, le prix de VeChain pourrait faire une autre tentative pour faire basculer la fourchette haute à 0,158 $ dans un niveau de support.