60 000 $ deviennent une résistance – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine avec une rare déception pour sa course haussière au quatrième trimestre – n’ayant pas réussi à casser le support précédent.

Après un week-end prometteur, BTC/USD a finalement été rejeté à 60 000 $ à deux reprises et est depuis passé en dessous de 57 000 $ alors que la dynamique du marché s’affaiblit.

Les enjeux sont élevés : certains pensent que les objectifs de prix très élevés du Bitcoin peuvent encore être atteints d’ici la fin du mois, tandis que d’autres pensent que ce marché haussier prendra plus de temps à se dérouler que les précédents.

Alors que novembre semble de plus en plus susceptible de rompre avec la tradition et de sous-livrer – à la fois par rapport aux derniers mois et aux anciennes années de marché haussier – les traders et les analystes se préparent pour une clôture mensuelle éprouvante mais potentiellement intéressante.

Cointelegraph examine cinq facteurs qui pourraient façonner l’action des prix BTC au cours de la dernière semaine d’un « Moonvember » particulièrement stressant.

60 000 $ se tournent vers la résistance

Pendant la majeure partie du week-end, l’ambiance parmi les analystes était simple : « Cela pourrait être pire. »

Après avoir atteint un creux de 55 650 $ en cinq semaines, BTC/USD a réussi à récupérer une partie de ses pertes, et samedi, il a même « fait un écart plus élevé » pour atteindre 60 000 $.

Cela a finalement échoué, mais dimanche a vu une autre tentative, Bitcoin profitant de quelques brèves minutes dans la fourchette des 60 000 $ avant qu’un rejet ferme ne fasse à nouveau chuter le marché.

Au moment de la rédaction de lundi, 57 000 $ se concentrent, avec l’impulsion claire que ce qui était autrefois un support solide est devenu une résistance.

Le trader populaire Pentoshi a résumé l’ambiance, réitérant son désir de récupérer 61 000 $ pour soutenir la poursuite de la tendance haussière.

Jusqu’à présent, novembre 2021 a généré des rendements négatifs de -6,5% pour les hodlers, ce qui en fait l’un des trois mois de novembre de l’histoire de Bitcoin à ne pas produire de gains.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, d’autres années ont vu une action transformatrice des prix, notamment en 2020, lorsque le BTC/USD a grimpé de près de 43% en novembre.

Le ralentissement de dimanche a néanmoins réussi à combler le dernier écart à terme CME créé vendredi, ce qui est redevenu une caractéristique de l’action des prix au comptant ce mois-ci.

Pour le trader et analyste Crypto Ed, c’est ce qui devait arriver pour augmenter les chances d’un retour à la hausse au cours de la nouvelle semaine.

« En attendant une autre étape pour remplir CME ce soir et à partir de là dans les prochains jours », a-t-il déclaré dimanche dans une partie des commentaires sur Twitter.

CME Bitcoin Futures Graphique en bougie d’une heure montrant l’écart. Source : TradingView

Des ressemblances étranges

Malgré toute la frustration d’une correction Bitcoin juste au moment où elle est la moins bienvenue, tout le monde n’est pas surpris – ou inquiet.

Les délais courts peuvent brosser un tableau complètement différent de la santé du marché par rapport aux délais plus longs, et ce sont eux que les commentateurs envisagent de soutenir une thèse haussière durable cette semaine.

« En cas de doute, faites un zoom arrière » – par rapport à ses performances au cours de ses deux années précédentes après la réduction de moitié des subventions globales, Bitcoin reste sur la bonne voie.

« Des structures correctives remarquablement similaires jusqu’à présent sur le BTC 8H », a confirmé dimanche l’analyste TechDev.

« Presque jour pour jour à 4 ans d’intervalle. 2021 continue d’avoir 5 à 8 jours de retard sur 2017 depuis juillet. »

TechDev a fait référence à des données montrant que non seulement Bitcoin a répété ses performances de 2017 cette année, mais a également pratiquement copié les délais pour chaque phase de son marché haussier.

Si cela continue, la phase supérieure de soufflage prévue devrait également apparaître – sauf cette fois, un ordre de grandeur supérieur aux 20 000 $ de 2017.

Comparaison graphique annotée BTC/USD avec le RSI mis en évidence. Source : TechDev/Twitter

Un graphique montre en outre comment l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin copie-colle ses performances de 2017 en novembre en particulier.

En règle générale, les sommets des cycles haussiers sont accompagnés d’une lecture RSI de 90 ou plus, ce qui est loin de la lecture actuelle sur des périodes inférieures.

Le financement augmente sur une revanche de 60 000 $

Malgré la perte de la bataille pour 60 000 $, le processus consistant à essayer de sortir des niveaux inférieurs a eu un impact fâcheux sur les marchés des produits dérivés, où les traders augmentent à nouveau l’effet de levier.

Après avoir été effectivement « remis à zéro » lors des creux de la semaine dernière, les taux de financement sont à nouveau en mouvement.

Être trop positif, comme c’est le cas sur Bybit, OKEx et d’autres au moment de la rédaction, suggère un biais haussier – l’attente que de nouveaux gains sont en vue.

Cela peut souvent avoir des résultats indésirables, car une baisse des prix commence à dénouer un grand nombre de positions, l’effet boule de neige faisant encore plus baisser les prix.

Jusqu’à présent, les liquidations restent cependant discrètes – 70 millions de dollars pour Bitcoin et 219 millions de dollars sur les marchés de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures.

« Les liquidations sont minces, donc la question est de savoir de quel côté du marché est géré cette semaine », a résumé le blogueur 52kskew sur Twitter lundi, notant ce qui s’est passé lors du nouveau test de 60 000 $.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin, quant à lui, n’a pas encore battu les sommets historiques établis avant la baisse du 10 novembre.

Le dollar est la star du spectacle

Sur les macro-marchés, la nervosité face aux mesures contre les coronavirus – et les protestations en réponse à celles-ci – continuent de présenter un sac mitigé.

L’inflation étant déjà clairement sur le radar, les discussions se tournent maintenant vers la Réserve fédérale américaine qui accélère le rythme de ses achats d’actifs et diminue le mois prochain.

« Si cette idée se répand et est soulignée à plusieurs reprises, cela augmentera la probabilité que la réduction annoncée en décembre soit plus rapide que le rythme annoncé début novembre », Jason Schenker, président et économiste en chef du prévisionniste Prestige Economics, dit Bloomberg.

Cependant, le dollar américain vole la vedette cette semaine.

Le billet vert a battu une résistance de longue date ce mois-ci pour atteindre son plus fort depuis juillet 2020, selon l’indice des devises du dollar américain (DXY).

En règle générale, des gains DXY prononcés ont l’effet inverse sur Bitcoin, qui se débat pendant de telles périodes. Novembre n’a pas fait exception à la règle, car les swaps DXY se sont imposés à la hausse et ont tenu une lecture de 96.

Graphique en bougies DXY sur 1 jour. Source : TradingView

« Le problème? Le sentiment devient très extrême dans les fx land », a averti l’analyste Helene Meisler ce week-end.

Un retournement du DXY inhabituellement volatil fournirait à l’inverse un test de corrélation inverse avec le BTC.

Le sentiment dit « attendez et voyez »

En ce qui concerne l’humeur du marché, au sein de la cryptomonnaie, les investisseurs sont sur la clôture.

La dernière lecture du Crypto Fear & Greed Index montre que malgré le comportement des prix à court terme, le marché est en fait entièrement neutre.

A 50/100, Fear & Greed se situe exactement au milieu de sa fourchette de valeurs possibles, mettant en évidence un manque de sentiment « extrême ».

Cela pourrait jouer en faveur de Bitcoin, le bouleversement de la semaine dernière ayant ramené le sentiment en territoire de « peur » dont il s’est maintenant remis.

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me

Comparez cela avec l’indice Fear & Greed des marchés traditionnels et la dichotomie est claire : « la cupidité extrême » caractérisait ce dernier à la clôture précédente, et maintenant, « la cupidité » persiste.