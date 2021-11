Le prix AVAX atteint un nouveau sommet historique après l’adoption de Deloitte, renversant Dogecoin | Cryptomonnaie

Avalanche a renversé Dogecoin dans la capitalisation boursière et s’est classée parmi les 10 premières crypto-monnaies dans le rallye des prix AVAX en cours.

Le prix AVAX a récemment atteint un nouveau record de 144,96 $ le 21 novembre, et la capitalisation boursière de l’altcoin a dépassé 29,7 millions de dollars.

Les partisans attribuent la récente remontée des prix AVAX au partenariat d’Avalanche Network avec Deloitte pour créer des plateformes efficaces de gestion des catastrophes.

Le jeton natif AVAX du réseau décentralisé d’Avalanche a explosé alors qu’il atteignait un nouveau record historique. L’altcoin a retourné des pièces de monnaie sur le thème des chiens pour se classer dans le top 10 des cryptos.

AVAX bat Shiba Inu et Dogecoin en capitalisation boursière momentanément

Le réseau Avalanche a partagé la nouvelle de son partenariat avec Deloitte, l’un des plus grands cabinets de conseil au monde.

Le partenariat avec l’un des 4 grands cabinets de conseil porte sur un projet de gestion des catastrophes, Close as You Go (CAYG). La plateforme est conçue pour permettre aux sinistrés d’obtenir des remboursements plus rapidement.

Alex Haseley, directeur et chef du portefeuille de gestion de crise du gouvernement et des services publics de Deloitte, a déclaré :

Notre nouvelle plate-forme Close As You Go peut jouer un rôle essentiel en aidant ces dirigeants à se préparer à rassembler et à valider la documentation nécessaire pour démontrer l’éligibilité au financement et à réduire le risque de résultats d’audit défavorables à l’avenir.

Les partisans ont attribué la hausse des prix AVAX à l’annonce de l’utilité de la blockchain Avalanche pour alimenter la plate-forme cloud de CAYG.

L’avalanche a commencé à se redresser il y a deux jours, le prix AVAX a atteint un nouveau sommet historique de 144,96 $ il y a moins de 24 heures. L’altcoin est en concurrence avec les pièces meme sur le thème du chien Dogecoin et Shiba Inu pour la capitalisation boursière et la domination.

AVAX a momentanément inversé Dogecoin pour se classer dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

@Ninjascalp, un commerçant et analyste de crypto à temps plein, pense que le prix AVAX surpassera très probablement la plupart des jetons de couche 1. L’analyste attend une réaction haussière du prix AVAX.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @Rager fait valoir que le jeton AVAX est sous-évalué au prix actuel de 133,79 $. L’analyste s’attend à ce que le prix AVAX double et rivalise avec Solana pour une place dans le top 5 des crypto-monnaies par capitalisation boursière.