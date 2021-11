L’équipe de Shiba Inu émet une alerte d’arnaque aux investisseurs de SHIB | Cryptomonnaie

L’équipe derrière la crypto-monnaie mème Shiba Inu (SHIB) a émis un avertissement public contre les escroqueries en ligne en cours qui ciblent principalement les investisseurs en altcoin intéressés par les jetons SHIB.

L’alerte à l’arnaque proactive s’est présentée sous la forme d’un tweet détaillant les différentes méthodes utilisées pour duper les victimes sans méfiance de la communauté Shiba Inu.

L’avertissement indiquait en outre : « Un faux groupe de télégrammes Shiba est partagé sur tous les médias sociaux. Les escrocs se font passer pour des comptes officiels et créent de faux utilisateurs. Ces escrocs répondent aux messages généraux.

Alors que Shiba Inu attire des crypto-millionnaires et des milliardaires en herbe, les mauvais acteurs ont intensifié leurs efforts ciblant les investisseurs imprudents sur les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et Telegram. Certaines des méthodes courantes utilisées pour contacter les victimes potentielles sont l’usurpation d’identité de comptes officiels et le ciblage de hashtags tels que #shib #shibarmy #leash #shibaswap et #bone.

De plus, l’alerte à l’escroquerie de Shiba Inu a souligné que la communauté n’offrait aucun type de promotions, notamment des parachutages, des bonus, des cadeaux ou des cadeaux. En règle générale, les investisseurs doivent s’abstenir de partager des clés de portefeuille, des informations d’identification ou de rejoindre et de suivre de faux comptes de médias sociaux.

S’inspirant du succès de Shiba Inu, de nombreux jetons sur le thème des chiens ont commencé à inonder le marché de la cryptomonnaie. Plus récemment, SHIB a atteint un niveau record de 0,000086 $ le 28 octobre, mais a du mal à maintenir sa valeur.

L’équipe de développement de Shiba Inu a également développé et publié un autre jeton appelé Doge Killer (LEASH), qui a également enregistré des gains de 130,3% récemment.

En plus de l’adoption généralisée du jeton, une communauté croissante d’investisseurs a placé SHIB dans certains des échanges crypto les plus populaires, notamment Binance.US et Crypto.com.

Le battage médiatique autour du spin-off Dogecoin (DOGE) est attribué à une période de marché haussière prolongée qui a généré des bénéfices élevés pour les petits investissements. Comme l’a rapporté Cointelegraph, un investissement de 8 000 $ réalisé par un responsable d’entrepôt de supermarché de 35 ans au début de 2021 vaut désormais plus d’un million de dollars.