Ethereum couche deux TVL atteint un niveau record | Cryptomonnaie

La couche 2 TVL a plus que doublé au cours des deux derniers mois, atteignant un nouveau record de 5,64 milliards de dollars.

La valeur totale verrouillée (TVL) sur les réseaux Ethereum de couche deux (L2) a atteint un nouveau sommet alors que les tarifs du gaz continuent d’augmenter régulièrement, entraînant une nouvelle adoption.

La plate-forme d’analyse de couche 2 L2beat rapporte actuellement que le montant total de la valeur verrouillée sur divers protocoles et réseaux L2 a atteint un niveau record de 5,64 milliards de dollars.

Les solutions de mise à l’échelle L2 offrent un débit de transaction beaucoup plus élevé et des frais de transaction inférieurs, et elles ont augmenté en termes d’adoption en novembre, qui a enregistré les frais de gaz moyens les plus élevés de l’histoire du réseau Ethereum.

Arbitrum se taille la part du lion du marché L2 avec 2,67 milliards de dollars bloqués, soit environ 45% du total.

L’échange de dérivés décentralisés dYdX est à la deuxième place avec 975 millions de dollars en TVL, et le Loopring L2 DEX est à la troisième place avec 580 millions de dollars, mais son propre jeton LRC représente la majeure partie de sa valeur verrouillée.

La couche 2 TVL a plus que doublé depuis début octobre, bondissant de 110 %, passant de 2,68 milliards de dollars aux niveaux actuels.

Les frais de transaction moyens d’Ethereum sont actuellement d’environ 40 $ selon Bitinfocharts. Ils ont atteint leur deuxième plus haut niveau jamais enregistré d’environ 65 $ le 9 novembre et ont augmenté de 700 % au cours des quatre derniers mois.

Les prix du gaz varient en fonction de l’opération, un simple transfert de jeton ERC-20 peut coûter environ 45 $ pour le moment et une interaction de contrat intelligent plus complexe ou un échange Uniswap peut coûter 140 $ douloureux selon Etherscan.

L’enregistrement d’un nom sur le service de noms Ethereum peut coûter des centaines de dollars en essence, bien que le nom de domaine réel ne coûte que quelques dollars par an.

Depuis octobre, les plates-formes DeFi compatibles multichaînes ont enregistré des afflux records alors que les investisseurs et les développeurs tentaient d’éviter le réseau Ethereum en raison de la flambée des frais de gaz.