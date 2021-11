Trois raisons pour lesquelles 61 000 $ sont le point de départ ou d’arrêt du prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

Sur la base de l’indicateur supérieur, le sentiment des commerçants sur Bitcoin fluctue de manière incohérente entre la cupidité, la peur et la neutralité.

Les analystes notent la vulnérabilité à court terme de Bitcoin, pensent que le prix du BTC a atteint le fond local et est prêt pour un retour.

61 000 $ est un niveau important pour le prix du Bitcoin, car les partisans s’attendent à ce que la course haussière en cours dépasse la durée du rallye de 2017.

Les indicateurs clés pointent vers un creux local inférieur à 57 000 $ et une reprise du prix du Bitcoin. Les partisans établissent des parallèles entre la course haussière en cours et la hausse des prix de 2013 et 2017, prédisant un cycle plus long.

Prix ​​​​du Bitcoin à un point décisif au-dessus de 61 000 $

Le Bitcoin Fear and Greed Index oscille entre « cupidité », « neutre » et « peur ». L’« indice de la peur et de la cupidité » est un indicateur d’analyse des sentiments multifactoriel qui mesure plusieurs facteurs différents de « peur » et de « cupidité » et évalue le sentiment sur une échelle de 0 à 100.

Le sentiment des investisseurs envers Bitcoin est en train de basculer. La fluctuation du sentiment des investisseurs implique l’indécision des commerçants et des investisseurs au prix Bitcoin actuel de 57 388 $.

Les analystes ont noté que le prix du Bitcoin est vulnérable en dessous de 61 000 $. @Crypto_birb, un analyste de crypto-monnaie, a évalué la tendance des prix du Bitcoin et les moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

L’analyste a observé un croisement baissier à court terme entre des moyennes mobiles de 50 et 200 jours, indiquant une vulnérabilité à court terme du prix du Bitcoin.

@crypto_birb est d’avis que les foules sont au beau milieu de la tendance et se trompent aux extrêmes. Par conséquent, sur la base de l’indice de la peur et de la cupidité, le prix du Bitcoin a peut-être déjà touché le fond.

61 000 $ est donc un point important pour le prix du Bitcoin. @Pentosh1, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, affirme que 61 000 $ est le niveau de prix auquel le support devient une résistance.

$BTC pourquoi 61k important? Bc support bc est venu résistance. D’où l’accent mis sur ce domaine pour moi pour le moment. Voici une autre façon de le voir. Ce que je veux? Je le veux plus de 61k. Le marché se soucie-t-il de ce que nous voulons ? Non. 61 000 dollars des États-Unis pour le retour du taureau pic.twitter.com/egMRfuLxfV – Pentoshi ne vous dimera pas. déteste les Dm. Les DM sont des arnaques (@Pentosh1) 22 novembre 2021

En comparant les tendances des prix du Bitcoin à celles de 2013 et 2017, les partisans notent que chaque cycle était plus long que le précédent. Cela implique que la course haussière de 2021 n’est pas encore terminée, et nous avons peut-être atteint un plancher local à 57 000 $.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Bitcoin pourrait rebondir du support à 60 000 $.