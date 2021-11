Le marché des crypto-monnaies peut-il rester haussier la semaine prochaine ? | Cryptomonnaie

Les traders ont peut-être commencé à fixer leurs positions car la majorité des 10 meilleures pièces se trouvent dans la zone rouge.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Malgré la croissance d’aujourd’hui, la semaine qui passe a été baissière pour Bitcoin (BTC) car son taux a baissé de 8,89 %.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) se négocie latéralement après un rebond du support à 59 560 $. Le volume des transactions est faible, ce qui signifie qu’il ne faut pas s’attendre à des mouvements brusques car la crypto principale n’a pas encore accumulé suffisamment de puissance pour cela.

Cependant, si les traders ne commencent pas à pousser le taux, il y a une chance de tester la résistance à environ 62 290 $ la semaine prochaine.

Bitcoin se négocie à 58 992 $ au moment de la publication.

SOL/USD

Solana (SOL) est aujourd’hui le plus grand perdant car son taux a baissé de 1,21%.

Graphique SOL/USD par TradingView

Solana (SOL) semble plus baissier que Bitcoin (BTC) et d’autres pièces car il ne pourrait pas briser la résistance à 217 $ et se fixer au-dessus. Dans ce cas, l’action de prix la plus probable est le test du support formé à 186 $ la semaine prochaine.

SOL se négocie à 211 $ au moment de la publication.

AVAX/USD

Avalanche (AVAX) est le meilleur gagnant aujourd’hui, avec une hausse de 20% au cours des dernières 24 heures.

Graphique AVAX/USD par TradingView

Avalanche (AVAX) a rejoint le top 10 des pièces de la liste et fixe le nouveau sommet à 143 $. La tendance à long terme reste haussière ; cependant, il pourrait y avoir une correction afin que les traders puissent gagner plus de force pour une nouvelle hausse.

Respectivement, le taux pourrait baisser jusqu’au support le plus proche à 123 $ la semaine prochaine.

AVAX se négocie à 142 $ au moment de la publication.