SHIB glisse dans le classement des volumes de coinbase après avoir été en tête de la liste pendant 2 semaines | Cryptomonnaie

Avec la frénésie spéculative du refroidissement SHIB, l’attention du marché pourrait revenir aux principales crypto-monnaies.

Les récents excès spéculatifs du meme token shiba inu (SHIB), qui ont suscité des inquiétudes quant à la santé du marché au sens large, semblent se refroidir, selon la ventilation des volumes de Coinbase pour la semaine terminée le 19 novembre.

SHIB a représenté 6,72 % du chiffre d’affaires total de l’échange de crypto-monnaies coté au Nasdaq, glissant à la troisième position derrière le bitcoin et l’éther, selon l’e-mail hebdomadaire de Coinbase Institutional daté du 19 novembre.

Le tueur dogecoin autoproclamé a dominé le classement des volumes de Coinbase au cours des deux semaines précédentes, contribuant à 16,6 % à l’activité totale au cours des sept jours précédant le 11 novembre et à 25 % au cours des sept jours précédant le 5 novembre.

« En termes de répartition des volumes, BTC et ETC ont récupéré les premières places tandis que SHIB est toujours à la troisième place pour le moment alors que la manie des pièces de monnaie au détail se refroidit », a déclaré l’institution Coinbase dans le bulletin hebdomadaire du 19 novembre.

Cela dit, SHIB est toujours en avance sur les crypto-monnaies de premier plan telles que les blockchains programmables Solana et les jetons SOL et DOT de Polkadot, la solution de mise à l’échelle de la crypto-monnaie MATIC de Polygon et la pièce de monnaie native LINK du réseau Oracle décentralisé Chainlink.

Le jeton dominé par la vente au détail a toujours été l’une des trois pièces les plus échangées depuis la deuxième semaine d’octobre.

SHIB a fait une offre solide dans la seconde moitié du mois dernier après que le bitcoin ait établi de nouveaux records au-dessus du sommet d’avril de 64 889 $. Le jeton meme a atteint un nouveau prix record de 0,00008894 $ le 28 octobre, terminant le mois avec un gain de 830%.

De nombreux analystes ont vu dans la montée en flèche du SHIB un signe de la frénésie de la vente au détail souvent observée aux sommets des marchés plus larges. La course parabolique de la crypto-monnaie sur le thème du chien début mai a été suivie d’une vente massive à l’échelle du marché, qui a vu le bitcoin chuter de 58 000 $ à 30 000 $ en une semaine.

L’histoire semble s’être répétée ces dernières semaines. Le bitcoin est tombé à un creux de 55 666 $ en cinq semaines le 19 novembre, après avoir échoué à plusieurs reprises à s’établir au-dessus du sommet d’avril de 64 889 $ depuis la mi-octobre.

Avec le refroidissement de la ferveur spéculative, l’attention du marché pourrait revenir au bitcoin et à d’autres crypto-monnaies majeures. SHIB se négociait à près de 0,0004530 $ au moment de la publication, ce qui représente une perte de 32% sur un mois. Bitcoin changeait de mains près de 59 420 $ – en baisse de 3% pour le mois.