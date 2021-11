Pourquoi deux événements majeurs à venir pourraient propulser le prix de Cardano à revoir des sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano pourrait se rallier à sa cotation sur le plus grand échange crypto d’Europe plus tard cette semaine.

De nouveaux développements et mises à jour sur la blockchain de troisième génération devraient être révélés le 25 novembre.

Le prix de Cardano imprime une formation haussière qui pourrait voir l’ADA se redresser vers 2,90 $

Le prix de Cardano anticipe deux événements majeurs qui pourraient voir le jeton se redresser vers 3 $ et encore plus vers son plus haut historique. L’Ethereum-killer devrait être coté sur le plus grand échange de crypto-monnaie d’Europe, et la communauté ADA attend des nouvelles et des mises à jour sur le protocole plus tard cette semaine.

Le prix de Cardano attend le mouvement de puissance des traders

Le prix de Cardano n’a pas réussi à galvaniser l’enthousiasme des investisseurs car il continue de baisser. Cependant, ADA devrait être cotée sur Bitstamp, la plus grande bourse de crypto-monnaie d’Europe en termes de volume de transactions, le 24 novembre. La plate-forme d’actifs numériques a annoncé que les dépôts et les retraits seraient ouverts le 23 novembre, mais que la négociation complète commencerait le lendemain.

Avec la cotation de l’ADA sur Bitstamp, permettant aux utilisateurs de la bourse d’accéder au tueur d’Ethereum, les traders peuvent être incités à propulser le prix de Cardano plus haut.

Plus tard cette semaine, le 25 novembre, Input Output, l’équipe de développement derrière la blockchain Cardano, accueillera l’édition Cardano 360 de novembre, où les principaux développements, mises à jour et actualités seront annoncés. L’équipe principale derrière le protocole, ainsi que les invités de l’écosystème, partageront des mises à jour sur la blockchain de troisième génération.

En plus des deux événements majeurs à venir pour Cardano, le tueur d’Ethereum a formé une figure en coin descendant sur le graphique journalier, suggérant une perspective haussière pour ADA.

La configuration graphique optimiste suggère une remontée de 35% du prix de Cardano vers 2,90 $ s’il parvient à dépasser la limite supérieure de la configuration technique. Une pression d’achat supplémentaire pourrait même voir ADA défier son plus haut historique à 3,09 $.

Cependant, le prix de Cardano continue de osciller autour de la limite inférieure du coin descendant qui sert de support à l’ADA à 1,74 $. L’Ethereum-killer doit fermer au-dessus de ce niveau pour qu’une récupération se produise.

Le premier obstacle pour le prix de Cardano semble être à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 1,88 $, puis au plus haut du 20 novembre à 1,95 $. Une résistance supplémentaire apparaîtra au SMA de 21 jours à 1,98, puis au SMA de 50 jours à 2,07 $.

Graphique journalier ADA/USDT

Si le prix de Cardano parvient à marquer la limite supérieure du coin descendant, coïncidant avec le plus haut du 11 novembre à 2,14 $, l’objectif haussier d’une ascension de 35% vers 2,90 $ pourrait alors être sur le radar.

Cependant, si les choses tournent mal pour le prix Cardano, l’ADA pourrait chuter vers le plus bas du 18 novembre à 1,70 $. Une augmentation des ordres de vente pourrait pousser le jeton vers le plus haut du 15 juin à 1,60 $.