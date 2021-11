Le sénateur australien dit que DeFi « ne disparaîtra pas de sitôt » | Cryptomonnaie

Le sénateur du Parti libéral a déclaré que DeFi « présente d’énormes opportunités » pour l’Australie de consolider sa place en tant que « précurseur de l’innovation ».

La sénatrice Jane Hume a déclaré que la finance décentralisée (DeFi) « présente d’énormes opportunités » pour que l’Australie renforce sa place de « précurseur en matière d’innovation et de progrès économique ».

La sénatrice Hume a pris la parole lors de l’Australian Financial Review Super & Wealth Summit à Sydney le lundi 22 novembre. Elle est la ministre australienne de la Sécurité économique des femmes, représentant le Parti libéral et l’État de Victoria. La conférence portait principalement sur les fonds de retraite super et gouvernementaux – des investissements notoirement lents et réguliers. Les commentaires sur DeFi sont plus notables à cet égard.

Le sénateur Hume a appelé l’industrie et le gouvernement à reconnaître que DeFi n’est « pas une mode » et à « avancer avec prudence, mais pas avec crainte » car la technologie « ne va pas disparaître de sitôt ».

« Si les 20 ou 30 dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que toute innovation commence comme une perturbation et se termine comme un nom familier », a-t-elle déclaré. Elle a également fait référence à la nature trépidante de l’industrie :

La finance décentralisée soutenue par la technologie blockchain présentera des opportunités incroyables – l’Australie ne doit pas être laissée pour compte par la peur de l’inconnu.

S’exprimant sur la politique, elle a noté que l’avenir économique de l’Australie sera défini par « l’innovation » et « l’adoption de la technologie » alors que le pays continue de se remettre du bilan financier de la pandémie de COVID-19.

Elle a également félicité les acteurs de l’industrie pour « avoir adopté l’innovation et les développements dans cet espace », en particulier autour de la technologie de la blockchain, en faisant spécifiquement référence à la Commonwealth Bank.

Le 3 novembre, la banque a annoncé qu’elle autoriserait les 6,5 millions d’utilisateurs de son application bancaire à échanger 10 actifs crypto, notamment Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash et Litecoin.

« Cela fera de CBA la première banque australienne – et l’une des rares banques dans le monde – à offrir aux clients ce type d’accès », a-t-elle déclaré.

Selon le Crypto Survey de Finder auprès de 27 400 personnes interrogées, 17% des Australiens investissent dans la crypto-monnaie. Cependant, l’adoption de la cryptomonnaie par le pays a connu une pression croissante de la part des législateurs et des organismes de réglementation.

Le mois dernier, le comité sénatorial du sénateur pro-crypto NSW Andrew Bragg a publié son « rapport sur les crypto-monnaies », qui faisait 12 recommandations destinées à résoudre les problèmes clés liés au secteur des crypto-monnaies.

Bragg a déclaré que les recommandations permettront à l’Australie de rivaliser avec les principales juridictions pour les industries de la blockchain et de la cryptomonnaie, notamment Singapour, les États-Unis et le Royaume-Uni.