First Mover Asia: Bitcoin continue de dériver en dessous de 60 000 $ alors que les investisseurs observent la réponse à l’inflation des acheteurs, le choix du président de la Fed de Biden | Cryptomonnaie

L’activité de trading pourrait être faible au cours de la semaine à venir en raison des vacances de Thanksgiving aux États-Unis ; l’éther se maintient au-dessus de 4 300 $.

Mouvements du marché: Bitcoin continue de dériver en dessous de 60 000 $ alors que Biden fait son choix pour la présidence de la Réserve fédérale.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 59 172 $ -0,8%

Éther (ETH) : 4 327 $ -1,81 %

Le marché bouge

Le bitcoin a continué de descendre en dessous de 60 000 $, alors que les analystes de crypto-monnaie envisageaient une semaine d’activité commerciale réduite possible à la suite des vacances de Thanksgiving aux États-Unis jeudi. L’éther est resté stable pendant une grande partie du week-end au-dessus de 4 300 $.

Les investisseurs qui suivent le bitcoin comme couverture contre l’inflation rechercheront également une première lecture de la façon dont les acheteurs de vacances réagissent aux augmentations de prix à la consommation les plus rapides en trois décennies. C’est d’autant plus vrai que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement entravent les livraisons de certains articles tout en décourageant les détaillants d’offrir des remises importantes.

Un autre fait saillant cette semaine pourrait provenir d’une annonce attendue du président américain Joe Biden pour son choix pour diriger la Réserve fédérale. L’annonce pourrait avoir des implications pour la réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie et la politique monétaire, bien que certains experts disent que les deux meilleurs candidats – le président actuel Jerome Powell et le gouverneur de la Fed Lael Brainard – sont si similaires dans leurs positions politiques que le choix peut ne pas faire une grande différence.

Le week-end a vu peu de preuves d’une rupture par rapport au modèle de marché récent, où le bitcoin semble établir une nouvelle fourchette de prix autour du niveau pivot de 60 000 $.

« Les prix seront probablement contenus, avec un léger biais baissier », a écrit dimanche la société d’actifs numériques Eqonex dans une newsletter.

Un échec à se maintenir au-dessus de 58 850 $ pourrait voir les prix chuter vers 56 670 $, et à partir de là, « un retracement plus profond » à 53 165 $ est possible, selon Eqonex. Un mouvement à la hausse pourrait rapidement voir les prix s’échanger jusqu’à 61 750 $, mais les gains devraient être plafonnés à environ 64 850 $.

Le point de vue du technicien

Bitcoin (BTC) se stabilise après une baisse de près de 10 % au cours de la semaine dernière. La crypto-monnaie maintient le support initial au-dessus de 56 000 $, bien qu’une résistance d’environ 65 000 $ pourrait limiter davantage la hausse à court terme.

L’indice de force relative (RSI) est survendu sur les graphiques intrajournaliers, ce qui pourrait encourager une brève activité d’achat. Sur le graphique journalier, le RSI s’approche de conditions de survente similaires à celles de fin septembre, qui ont précédé une reprise des prix.

Sur le graphique hebdomadaire, la tendance haussière à long terme du bitcoin reste intacte compte tenu de la moyenne mobile à la hausse sur 40 semaines. La dynamique est toujours positive sur une base hebdomadaire, ce qui est cohérent avec une tendance haussière. Et le graphique des prix mensuels ne montre encore aucun signe d’épuisement à la hausse.

Cependant, le RSI hebdomadaire est en baisse par rapport aux niveaux de surachat, bien que moins extrêmes par rapport à janvier. Cela signifie que le bitcoin est vulnérable à une volatilité plus élevée, car les acheteurs réalisent des bénéfices.

Pour l’instant, le bitcoin devra maintenir un support et maintenir une cassure au-dessus de 69 000 $ afin de générer un objectif à la hausse vers 85 000 $.

