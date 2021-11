Dogecoin retourne Bitcoin avec les recherches Google les plus élevées dans 23 États américains | Cryptomonnaie

La popularité sociale de Dogecoin dépasse celle de Bitcoin, selon le dernier sondage de The Advisor Coach.

Robinhood teste actuellement les portefeuilles Dogecoin avant le lancement.

Les analystes prédisent que le prix DOGE pourrait dépasser 1 $ d’ici la fin de 2021.

La société de conseil financier « The Advisor Coach » a mené une recherche dans 23 États des États-Unis, identifiant DOGE comme la crypto-monnaie la plus populaire parmi les commerçants. La popularité de Dogecoin est attribuée à son utilité croissante et à son adoption en tant que méthode de paiement chez plus de 1700 marchands.

Dogecoin est le leader en popularité parmi les commerçants et les investisseurs en cryptomonnaie

23 États américains, dont l’Illinois, la Floride, Hawaï et le New Jersey, classent Dogecoin au-dessus de Bitcoin et du reste des crypto-monnaies en termes de popularité. L’objectif de la recherche était d’établir la crypto-monnaie dans laquelle chacun des 23 États américains souhaite investir, en fonction de sa popularité.

Il y a eu un pic d’intérêt et d’activité sur les réseaux sociaux liés à Dogecoin depuis l’inscription de Robinhood et l’adoption de DOGE comme méthode de paiement par AMC Theatres.

La liste Robinhood de Dogecoin est considérée comme un facteur clé de la hausse des prix du memecoin en 2021. L’échange sans commission teste maintenant les portefeuilles DOGE sur sa plate-forme d’échange avant le lancement.

Les partisans s’attendent à ce que le prix DOGE atteigne 1 $ d’ici la fin de 2021. David Cox, un analyste financier, a prédit que le prix DOGE franchirait la barre des 1 $ en décembre 2021.

La prédiction de Cox a été faite en juin et il pense que le memecoin atteindrait un nouveau record historique de 1,07 $. Cox a été cité comme disant :

Le prix minimum attendu du Dogecoin serait d’environ 0,90 $. Il est probable qu’il franchisse bientôt la barre des 0,80 $, car la pièce dépasse constamment le plus haut historique, car c’est l’année des crypto-monnaies. Le sommet prévu pour 2021 pourrait être d’environ 1,07 $, et à la baisse, le plus bas pourrait être d’environ 0,91 $.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le prix DOGE et prédit que le memecoin est prêt à rebondir à 0,30 $.