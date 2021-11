MATIC présente la nouvelle solution de mise à l’échelle Miden pour résoudre la congestion du réseau Ethereum | Cryptomonnaie

Le réseau Polygon a annoncé le lancement d’une solution de mise à l’échelle avancée basée sur zk qui pourrait potentiellement résoudre la congestion du réseau d’Ethereum.

La machine virtuelle Miden de Polygon offrira une validation plus rapide car elle améliore l’efficacité du réseau MATIC.

Polygon a généré plus de 610 000 $ de revenus de réseau au cours de la semaine dernière.

Les analystes sont optimistes sur MATIC, fixent un objectif de 6,72 $ pour la fin de la course haussière actuelle.

Malgré une baisse des frais de transaction Ethereum, le réseau souffre de congestion. Le réseau MATIC s’attaque à la congestion grâce à sa nouvelle solution de mise à l’échelle Miden.

Miden va booster l’utilitaire MATIC dans la dernière mise à jour du réseau Polygon

Polygon Network se prépare à une nouvelle mise à jour pour lutter contre la congestion sur le réseau Ethereum. Le cumul de connaissances zéro (zk) est compatible avec Ethereum. La machine virtuelle Miden prend en charge la logique et les transactions arbitraires comme les autres cumuls zk.

L’ajout de la machine virtuelle Miden est une étape importante pour surmonter les défis techniques sur le réseau Polygon. Polygon offrira aux développeurs la possibilité de compiler des contrats intelligents directement dans l’assemblage Miden.

Miden sera flexible, centré sur Ethereum et prendra en charge la vérification formelle.

L’activité en chaîne sur le réseau Polygon a atteint un sommet, générant 610 000 $ de revenus au cours de la semaine dernière. Les transactions sur MATIC ont dépassé l’ETH de plus de quatre fois. Avec le lancement de Miden, les promoteurs s’attendent à une augmentation de l’utilité et de l’adoption du jeton natif MATIC.

Le réseau Polygon est resté pendant longtemps une solution de mise à l’échelle de couche 2, permettant de faire évoluer les services et les solutions plus rapidement. MATIC a attiré des développeurs et des applications du réseau Ethereum. MATIC offre des rendements ajustés au risque plus élevés qu’Ethereum, ce qui en fait un jeton lucratif pour les investisseurs.

L’analyste de la chaîne YouTube « Invest and Trade with Jaxx » est optimiste sur MATIC. L’analyste a fixé un objectif de 6,72 $ pour le prix MATIC avant la fin de la course haussière actuelle en 2021.