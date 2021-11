Sotheby’s considère Ethereum comme une « monnaie de première classe » tandis que le prix de l’ETH se redresse | Cryptomonnaie

Lors d’une récente vente aux enchères de deux des peintures de Banksy, Sotheby’s a répertorié Ethereum comme option de paiement, faisant référence à l’ETH comme à une « monnaie de première classe ».

Les frais de gaz moyens sur le réseau ETH ont été corrigés de 80%, stimulant l’activité de la chaîne et poussant le prix de l’ETH au-dessus de 4 300 $.

Les baleines d’Ethereum ont récupéré des jetons ETH à travers la baisse, modifiant la dynamique d’approvisionnement de l’altcoin et alimentant un récit haussier.

SmartContracter, un analyste pseudonyme, a prédit que l’ETH atteindra un nouveau record historique après avoir corrigé les modèles A, B, C à trois vagues.

Alors que le marché global des crypto-monnaies est en cours de reprise, Ethereum a rebondi au-delà du niveau de 4 300 $. Les analystes sont optimistes sur le prix de l’ETH et pensent que l’altcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique dans la course haussière en cours.

Ethereum est considéré comme une «monnaie de première classe» à la table de Sotheby’s

Lors d’une vente aux enchères de deux tableaux de l’artiste renommé Banksy. Le tableau des prix de Sotheby’s acceptait l’Ethereum comme moyen de paiement et qualifiait l’altcoin de « monnaie de première classe ». « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air » ont été achetés pour Ethereum lors de la vente aux enchères unique.

Les partisans le considèrent comme une étape clé pour l’adoption d’Ethereum, car la maison de vente aux enchères anglo-américaine de 250 ans a reconnu l’ETH et l’a accepté comme paiement.

Les frais de gaz moyens sur le réseau Ethereum ont constamment baissé depuis le hard fork de Londres. Les frais de gaz ont chuté de près de 80%, entraînant une augmentation du volume de transactions et de l’activité en chaîne sur le réseau ETH.

Les baleines ETH ont récupéré des jetons pendant la baisse et ont alimenté la hausse des prix de l’altcoin. @venturefounder, un analyste de crypto-monnaie, note que les sorties nettes d’ETH des échanges ont augmenté. Historiquement, l’accumulation d’ETH a fait grimper le prix de l’altcoin.

#Ethereum sortie nette de change en 2021 : L’essentiel à savoir #ETH c’est-à-dire qu’il est TOUJOURS en accumulation. Juste l’accumulation de jours rouges est plus que les jours verts. Ceci est une des raisons $ETH est toujours en hausse, et pourquoi je suis massivement haussier sur l’ETH pic.twitter.com/0M0aqZvoQw – venturefounder (@venturefounder) 12 novembre 2021

L’évolution de la dynamique de l’offre, entraînée par l’accumulation de baleines et l’augmentation des sorties d’échange, pourrait alimenter une remontée des prix de l’Ethereum à un nouveau record historique.

@SmartContracter, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a prédit que le prix de l’ETH atteindrait un nouveau record historique basé sur la théorie des vagues d’Elliot. Une fois que le prix de l’altcoin se corrigera selon un schéma en trois vagues, il devrait se remettre d’un recul.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de l’ETH et ont prédit un renversement alors que l’altcoin se dirige vers 4 600 $.