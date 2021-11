AVAX pourrait ne pas trouver de résistance avant 122 $, la dynamique haussière reste forte | Cryptomonnaie

Le prix AVAX est l’un des rares altcoins à avoir ignoré la vente massive du marché de la cryptomonnaie.

De nouveaux sommets historiques et un nouveau record historique de clôtures se poursuivent.

Le prix de l’AVAX pourrait encore augmenter de 20 % avant de faire face à une résistance significative.

Le prix AVAX poursuit son rallye phénoménal, dépassant la zone de valeur de 100 $, et montre peu de signes de ralentissement.

Le prix AVAX va continuer à augmenter, le premier test de résistance pour les traders est à 122 $

Le prix AVAX n’en a pas fini avec sa phase d’expansion haussière actuelle. À première vue, les oscillateurs indiquent des niveaux de surachat extrêmes dans l’indice de force relative et une divergence baissière régulière dans l’indice composite. Cependant, ces niveaux suggèrent un mouvement continu à la hausse plutôt qu’à la baisse.

La valeur clé de l’oscillateur à surveiller est de savoir si la ligne de l’indice composite passe au-dessus de sa moyenne mobile rapide (moyenne mobile rouge). Si cela se produit, la divergence baissière habituelle actuellement présente sera probablement invalidée. De plus, un croisement au-dessus de cette moyenne mobile fournira probablement l’élan nécessaire pour voir l’indice de force relative passer au niveau de surachat final à 90.

Dans un scénario où l’indice de force relative passe de 80 à 90, les traders de comportement les plus courants verront probablement un « top soufflé ». Le prix d’AVAX monterait en flèche et atteindrait l’expansion de 100 Fibonacci à 120 $ – où il trouvera probablement une pression de vente. Il est possible que le « top soufflé » s’étende encore plus haut jusqu’à l’expansion de Fibonacci de 161,8% à 165 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AVAX/USDT

Contrairement à Bitcoin et Ethereum, AVAX n’a ​​pas d’écarts étendus entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen. Mais le prix AVAX a un écart de plus en plus important entre la clôture et le Kijun-Sen. En conséquence, un retracement vers le Kijun-Sen, actuellement à 63 $, est de plus en plus probable les mouvements AVAX plus élevés. De plus, le retracement se produirait probablement avec peu d’avertissement et se produirait sur une brève période de temps.