Polkadot peut continuer à glisser vers le sud, mais l’inconvénient du DOT est limité à 32 $ | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot, comme la plupart des crypto-monnaies, a connu un retracement important au cours des deux dernières semaines.

La menace d’une pression continue de vente demeure, mais un niveau de soutien solide est évident.

Bulls eye un soupçon d’action de prix de soutien qui éliminerait de nouvelles ventes.

Le prix de Polkadot a dépassé la fourchette normale d’une correction technique. Il est passé jusqu’à 31% en dessous du plus récent sommet historique et continue de se vendre solidement.

L’action des prix de Polkadot montre que les traders gardent le contrôle alors que les traders ont du mal à trouver un soutien

Le prix de Polkadot semble avoir trouvé un certain soutien temporaire contre l’hebdomadaire Tenkan-Sen à 40 $. Les vendeurs ont poussé le DOT en dessous de ce niveau, mais les acheteurs sont intervenus et ont renvoyé Polkadot au-dessus de ce niveau de support.

Cependant, le marché plus large des crypto-monnaies reste très faible et les oscillateurs de Polkadot montrent que des prix plus bas restent une probabilité élevée. Les risques de baisse devraient être limités à la zone de valeur de 32 $. Le point de contrôle du volume 2021, l’hebdomadaire Kijun-Sen et l’hebdomadaire Senkou Span B se partagent le niveau de prix de 32 $.

La combinaison du niveau de support le plus vital du système Ichimoku Kinko Hyo (Senkou Span B) et de l’un des niveaux de support technique les plus puissants, le Volume Point Of Control, crée le niveau de support le plus robuste sur le graphique hebdomadaire des prix Polkadot.

Cependant, les traders doivent faire attention à ne pas devenir trop gourmands. Le Tenkan-Sen a été le principal niveau de support Ichimoku du prix Polkadot au cours des quatorze dernières semaines. Par conséquent, toute perspective à la baisse sera invalidée si les acheteurs poussent le DOT à une clôture à ou au-dessus de 46 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOT/USDT

Au-dessus du niveau de prix de 46 $, le profil de volume devient plus mince, ce qui permet au prix Polkadot de monter plus facilement qu’il ne le fera vers le bas.