Decentraland annule la tendance baissière mais MANA pourrait revenir à 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a été un surperformant important et un leader dans l’espace altcoin.

Alors que le marché plus large des crypto-monnaies s’est vendu, MANA s’est redressé et a conservé ses gains.

Des indices d’un sommet temporaire se sont développés, indiquant une probable prise de bénéfices à venir.

Le prix Decentraland a sans aucun doute été l’un des rares points positifs pour les traders cette semaine. Il s’est échangé à près de 100% à l’inverse de presque toutes les autres crypto-monnaies principales. Cependant, le graphique Point and Figure de Decentraland montre qu’un recul pourrait bientôt arriver.

Le prix de Decentraland a gagné près de 30% pour la semaine tandis qu’Ethereum a perdu jusqu’à 15%

Le prix Decentraland présente plusieurs signes avant-coureurs indiquant que la tendance haussière actuelle pourrait être prête pour une pause. Sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, l’indice de force relative est en hausse par rapport à la condition finale de surachat à 90. De plus, l’indice composite se négocie à un nouveau plus haut historique et bien étendu de sa zone de résistance historique. La combinaison de ces deux conditions d’oscillateur indique un mouvement très expansif qui est probablement dû à un recul.

Le graphique Point and Figure de 0,05 $/3 cases affiche les débuts de la façon dont ce retrait peut se dérouler. Si une nouvelle colonne d’Os se développe et crée un triple-fond à 3,90 $, alors une opportunité commerciale courte se présentera.

L’entrée courte théorique serait un ordre stop de vente à 3,85 $, un ordre stop à 4,05 $ et un objectif de profit à 3,00 $. Alors que la cassure d’un triple fond est l’une des opportunités d’entrée courte les plus recherchées dans l’analyse Point and Figure, l’entrée confirmerait également un modèle Bull Trap. Si la colonne X actuelle devait passer à 4,20 $, puis revenir à l’entrée, cela créerait un piège à traders encore plus fort connu sous le nom de Bullish Fakeout.

MANA/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée courte hypothétique est invalidée si le prix Decentraland atteint ou dépasse le niveau de prix de 4,25 $. À partir de là, il faut s’attendre à de nouveaux sommets historiques proches de la fourchette de 5,00 $.