Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: les marchés de la crypto recherchent un plancher alors que les risques demeurent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est presque terminé pour combler l’écart prévu entre le chandelier hebdomadaire et le Tenkan-Sen.

Le prix de l’Ethereum se corrige alors que le « cycle de la mort » de Gann et les conditions de surachat d’Ichimoku ont pesé sur tout nouveau potentiel de hausse.

Le prix du XRP est extrêmement baissier – mais le graphique Point and Figure montre qu’un énorme piège à traders pourrait se développer.

Comme discuté plus tôt cette semaine, l’action des prix Bitcoin est passée à un seuil qui couvrira l’écart Ichimoku qui empêchait des prix plus élevés. Le prix de l’Ethereum a été confronté au même avertissement cyclique et technique que Bitcoin et corrigé de la même manière. Le prix du XRP pourrait être positionné pour un mouvement rapide et explosif à la hausse si certaines conditions sont remplies.

Le prix du Bitcoin plonge de 15 % pour la semaine ; l’action des prix du week-end pourrait générer encore plus de pression de vente

Le prix du Bitcoin a commencé la semaine avec une série d’écarts consécutifs entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen, avertissant d’un retracement imminent. Couplé au cycle de la mort de Gann (cycle de quarante-neuf à cinquante-deux jours), le mouvement était anticipé, comme discuté plus tôt cette semaine. Cependant, Bitcoin n’est peut-être pas encore sorti d’affaire. Un retracement plus profond du Kijun-Sen à 49 000 $ a une forte probabilité de se produire au cours du week-end.

Graphique Ichimoku hebdomadaire BTC/USD

Les commerçants voudront accorder une attention particulière à l’action des prix Bitcoin à l’approche du Tenkan-Sen. L’écart entre les chandeliers et le Tenkan-Sen étant comblé, Bitcoin pourrait très rapidement commencer une autre étape plus haut. De plus, les oscillateurs sur le graphique hebdomadaire soutiennent une nouvelle dynamique haussière dès qu’un support est trouvé.

Le prix de l’Ethereum se corrige alors que Gann et Ichimoku se sont combinés pour faire baisser l’ETH

L’action des prix d’Ethereum est presque identique à celle de Bitcoin au cours des séances de négociation de cette semaine. Comme Bitcoin, Ethereum a connu un déplacement substantiel de 15 % vers le sud et semble aller encore plus loin. Un niveau critique à surveiller pour Ethereum est la formation de fanions sur l’indice composite. Si l’indice composite hebdomadaire clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure, cela pourrait indiquer qu’Ethereum capitule dans la zone de valeur de 3 300 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

Cependant, il convient de prêter attention à la façon dont le prix Ethereum réagit le samedi et le dimanche. S’il y a consolidation au-dessus du Tenkan-Sen, Ethereum peut prendre une pause rapide avant le début d’un autre mouvement d’expansion haussière. Un retour à la zone de valeur de 4 500 $ dimanche invaliderait toute nouvelle perspective baissière.

Prix ​​XRP positionné pour un énorme piège à traders

Le prix XRP a un développement que Bitcoin et Ethereum n’ont pas : la possibilité d’un piège à traders. Et pas n’importe quel piège à traders, mais un modèle Point and Figure connu sous le nom de Bullish Shakeout. Le modèle Bullish Shakeout se développe lorsque le prix a chuté de deux Os en dessous d’un fond multiple – dans ce cas, un double fond. Ce modèle très agressif peut être très rentable car il constitue souvent le début d’une tendance haussière prolongée.

XRP/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le modèle Bullish Shakeout donne une idée commerciale théorique – un ordre d’achat stop à 1,10 $, un stop loss à 1,02 $ et un objectif de profit à 1,78 $. Cependant, si le prix du XRP tombe en dessous de 0,98, ce schéma est invalidé et une pression à la baisse supplémentaire est à prévoir.